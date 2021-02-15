 

18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото

15.02.2021, 17:02, Новости дня
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18-летний Архип Глушко, сын российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) и певицы украинского происхождения Наташи Королевой, сделал предложение своей избраннице Мелиссе. Об этом она сообщила 14 февраля в Instagram Stories, записав процесс на видео. 

Скриншот: melissa_foxs_ / Instagram

За несколько часов до обнародования этого ролика, девушка Архипа Глушко разместила в сети их совместное фото.

“Люблю тебя”, – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мелисса (@melissa_foxs_)

Глушко на своей странице в Instagram в День святого Валентина разместил серию снимков, на которых запечатлен в квартире, украшенной свечами и шарами в виде сердец. Сын певицы также показал сервированный на двоих столик.

“Всех влюбленных с праздником! А всем одиноким желаю любви!” – написал он.

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Публикация от * (@grek_grex)

Архип Глушко родился в 2002 году, а в 2003 его родители зарегистрировали брак. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни.

Российское издание “Дни. Ру” пишет, что Глушко познакомился со своей девушкой в прошлом году. Она старше сына Королевой на два года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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