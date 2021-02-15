У 16 процентов ярославцев был роман с коллегой по работе

15.02.2021, 16:47, Детали

Теги: Безработица, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, случались ли у них служебные романы и как это повлияло на продвижение по карьерной лестнице.

Только 24% ярославцев уверены, что у них на работе не случались романы между коллегами. 33% знают, что близкие отношения были между сотрудниками разных отделов, 21% в курсе романов внутри отдела, 6% знают о любовной связи между начальником и подчиненным. Еще 27% сообщили, что им ничего не известно о таких ситуациях в коллективе.

Говоря о самих себе, 16% жителей Ярославской области признались, что у них был как минимум один роман на работе (в целом по стране доля таких респондентов больше – 29%, по ЦФО – 26%).

Интересно, что положительный ответ на данный вопрос чаще давали люди 35-44 лет, а отрицательный – 18-24 лет.

– С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители сфер «Закупки», «Высший менеджмент», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Маркетинг, реклама, PR». И наоборот – реже всего любовную связь с коллегами заводят представители сфер «Наука, образование», «Консультирование» и «Рабочий персонал». Кстати, 37% признавшихся в служебных романах ярославцев рассказали, что такое случалось неоднократно. 46% отметили, что они работали в одном отделе с объектом своей влюбленности, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Говоря о влиянии служебного романа на карьеру, 71% жителей Ярославской области сообщили, что в их работе ничего не изменилось, 19% – что одному из пары пришлось уволиться, 11% рассказали, что уволились оба, 3% – что пришлось сменить отдел.

В 65% случаев служебные романы ярославцев завершались расставанием (в среднем по России – 66%). Еще 15% поженились с коллегой, 4% – поженились, но уже развелись, а 16% до сих пор вместе, но пока не женаты.

48% ярославцев уверены, что их руководство нейтрально относится к служебным романам, 5% считают, что начальство против этого, 5% – что за. Еще 43% затруднились ответить.