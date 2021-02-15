Миллер объяснил, как сэкономить 30% на подключении домовладений к газу

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15.02.2021, 16:42, Новости дня
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Создание единого оператора газификации может сократить цену на финальное подключение домовладений к газу на 30%, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

Инвестиции в постройку уличных газопроводов в поселках и строительство «последней мили» (подключение потребителя) до 2025 года оценивается в сумму до 354 млрд рублей, цитирует Миллера ТАСС.

«При введении единого оператора эта сумма – 354 млрд рублей – со стороны газификации может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже не 354 млрд рублей, а 220 млрд рублей. Это существенная оптимизация затрат, которая будет достигнута за счет введения института единого регионального оператора», – сказал он.

По его словам, оптимизация затрат в случае введения единого оператора может быть и выше 30%. Эта мера позволит заключать комплексный договор, в который смогут войти подключение граждан, договор на поставку газа, договор о техобслуживании.

«Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», – указал Миллер.

В январе глава Газпрома в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным заявлял, что компания завершит технически возможную газификацию в РФ к 2030 году.

«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», – сказал тогда Миллер.



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