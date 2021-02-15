Финляндия заявила о необходимости наладить отношения ЕС с Россией

15.02.2021, 16:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В интересах Евросоюза наладить отношения с Россией, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто по итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.

«Я абсолютно согласен с господином Лавровым в том, что в интересах бизнеса, экономики, предпринимательства иметь между ЕС и Россией налаженные отношения», – передает слова Хаависто ТАСС.

По словам главы финского МИДа, страны ЕС не предлагали разрывать отношения с Россией, а недавний визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля преследовал цель наладить российско-европейские контакты. Говоря о возможных последствиях разрыва отношений между Москвой и Брюсселем, Хаависто отметил, что ему было бы «невозможно представить себе ЕС без шенгенской зоны и шенгенских виз». «Если бы надо было подавать отдельно заявление для посещения каждой страны ЕС, как было раньше, это было бы очень трудно», – подчеркнул министр.

В понедельник Лавров провел встречу с Хаависто в Санкт-Петербурге. Глава российского МИД сообщил финскому коллеге, что инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз и этот процесс происходил уже давно.

Напомним, Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.