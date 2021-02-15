 

«Зеленая Альтернатива» подала заявку на вступление в Европейскую партию зеленых

15.02.2021, 16:42, Новости дня
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Партия «Зеленая Альтернатива» решила вступить в Европейскую партию зеленых (ЕПЗ, European greens), в организации считают это серьезным шагом к расширению политики партии на международном уровне.

«Теперь будем ждать ответа от зарубежных коллег. European greens – политическая сила, которая активно участвует в жизни Европейского Союза. 67 членов партии входят в состав фракции Европарламента. В общей сложности в ЕПЗ состоят национальные партии из 30 государств, а политические экологи из 10 стран являются наблюдателями», – сообщается на сайте «Зеленой Альтернативы».

Партия отправила письмо начальнику отдела политики, стратегии и развития European greens Весне Юсуп, в котором указала желание присоединиться к европейскому политическому экоальянсу.

«Пришел ответ с перечнем первоначально необходимой информации о «Зеленой Альтернативе» для рассмотрения заявки на вступление. Переведя на английский несколько десятков страниц партийных документов, мы собрали базовый комплект данных о «ЗА!», который сегодня и отправили в ЕПЗ», – пояснили в партии.

В «Зеленой Альтернативе» выразили надежду, что партия в скором времени перейдет на следующий этап международного знакомства, который сделает организацию полноценным представителем российских экологов в Европарламенте.

«Мы – одна большая мировая «зеленая» семья и должны добиваться от правительств разных стран шагов, направленных на изменение климатической обстановки в лучшую сторону. Для этого нужно объединяться и действовать единым фронтом», – объяснили в партии причины вступления в ЕПЗ.

Там добавили, что «Зеленая Альтернатива» не разделяет экологию на «свою» и «чужую», так как в экологии нет государственных границ, она «гибнет вне зависимости от них»

«Именно поэтому «ЗА!» выступает за консолидацию экологических сил с разных концов мира во благо здоровья нашей общей планеты. И сегодня мы сделали шаг навстречу международному «зелёному» сплочению», – заключили в партии.



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