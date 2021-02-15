Скандалы: Жить по-царски

15.02.2021, 16:28, Разное

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Кому принадлежат дворцы Крыма

Дворцы Крыма, ранее принадлежавшие императорской семье и другим представителям знати, сегодня вновь становятся частными. На полуострове приватизировали царскую Ливадию, бывший дворец великого князя Петра Николаевича Романова Дюльбер, роскошный Мурад-Авур и дачу Глициния генсека Леонида Брежнева, которую когда-то планировали сделать резиденцией Владимира Путина в Крыму. Одной из последних продали отсуженную у структур Рината Ахметова виллу царского чиновника и мецената Якова Жуковского.

Первый пошёл

В 2014 году в Крыму национализировали около 480 предприятий и организаций, которые находились в украинской собственности или принадлежали бизнес-структурам олигархов. В их числе знаменитые дворцы и виллы на Южном берегу Крыма (ЮБК), построенные в конце XIX – начале XX века для императорской семьи и дворян. В советские годы часть из них переоборудовали под санатории и дома отдыха, часть сделали музеями; некоторые дома отошли советской номенклатуре, полюбившей ЮБК за целебный воздух, тёплое море и красивые пейзажи.

В 2015 году глава комитета госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк заявлял следующее: «Владимир Андреевич Константинов (Председатель госсовета Крыма. – τ.) считает, что надо продать вообще всё, вплоть до того, что самые “убитые” объекты надо отдать за один рубль». Однако первыми на продажу выставили не обветшавшие имения вроде дворца графини Паниной в Гаспре или усадьбы Шлее под Саками, а отремонтированные исторические здания.

В 2017 году с молотка ушла усадьба графини Вадарской в Ялте, напоминающая мавританский дворец в стиле испанской Альгамбры. Проект в своё время разработал петербургский архитектор австрийского происхождения Карл Шреттер. За 108,6 млн рублей необычайной красоты дворец приобрёл через свои структуры предприниматель Алексей Коновалов. Он оказался единственным, кто подал заявку. Торги признали несостоявшимися, а с подконтрольным Коновалову ООО «МТ Лимитед» заключили сделку, так как заявка компании соответствовала всем условиям аукциона. Квадратный метр старинной виллы с флигелем и парком с архитектурно-декоративными сооружениями обошёлся московскому бизнесмену в скромные 37,3 тыс. рублей – в два раза дешевле убитой хрущёвки на окраине Ялты. Отметим, что строению присвоен статус памятника культурного наследия национального значения ХХ века. Сейчас помещения виллы закрыты для посетителей.

Оптом дешевле

Комплекс исторических зданий, в которых последние несколько десятилетий располагались ведущие санатории региона, был продан в июле 2018 года за начальную стоимость лотов. Санатории «Мисхор», «Ай-Петри» и «Дюльбер» купило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), принадлежавшее тогда, по данным ЕГРЮЛ, экс-начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-полковнику Владимиру Зарицкому. Отметим, из-за крымских активов Зарицкий (за ним числился ещё и «Крымтелеком») попал под западные санкции. Одним из оснований стала покупка санаториев.

Все три объекта обошлись покупателю в 1,5 млрд рублей. Санаторий «Дюльбер», бывший дворец великого князя Петра Николаевича Романова и объект культурного наследия федерального значения, стоил дороже всего – 702,7 млн рублей. Он представляет собой дворцово-парковый ансамбль площадью 22,34 гектара в Кореизе, построен в конце XIX века по эскизам самого Петра Романова. Парк со скульптурами, фонтанами, террасами и бассейнами спускается к самому морю. Архитектором дворца был знаменитый Николай Краснов, который работал над проектами Ливадийского и Юсуповского дворцов. После революции здесь была открыта одна из первых советских здравниц с собственным пляжем протяжённостью более 200 метров.

После продажи «Дюльбер» продолжает работать как санаторий с лечебно-диагностической базой. Он является частью сети санаториев «Курорты Крыма», куда также вошли «Мисхор», «Ай-Петри» и «Морской прибой». В 2019 году к ним добавился пятизвёздочный бутик-отель «Дача Рахманинов» в Кореизе, в центре Мисхорского парка. В том же 2019 году УКИП, которая владела «Курортами Крыма» и «Крымтелекомом», сменила владельца. Теперь она принадлежит закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Трес».

Царское наследие для поклонника

В конце 2018 года основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев купил санаторий «Ливадия» со зданиями Ливадийского дворца. Специально созданная под торги компания предпринимателя «Курорт Ливадия» заплатила за лот 509,6 млн рублей – почти на 100 млн больше первоначальной цены.

В контур сделки вошли несколько столетних объектов культурного наследия регионального значения («Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века», «Малый служебный дом, начало ХХ века» и «Дом свитский, ХIХ век»), окружённые реликтовым парком площадью 40 гектаров с аутентичными беседками и фонтанами. Общая площадь проданных капитальных строений – 15,6 тыс. квадратных метров. В исторических зданиях со времён СССР располагались корпуса единственного в Крыму санатория с кардиологическим профилем.

Санаторий находится на территории дворцово-паркового ансамбля Ливадии, где также расположены дворец министра императорского двора барона Фредерикса, Крестовоздвиженская церковь и Большой дворец императоров Александра III и Николая II. Именно здесь в 1945 году проводилась Ялтинская конференция союзных держав, определившая мироустройство на несколько десятилетий вперёд. Это последнее сооружение Российской империи, созданное для семьи Романовых. Сам Малофеев отмечал, что это «не просто дворец и парк», а настоящий символ царской России. Сейчас санаторий продолжает работать по профилю.

Продам дворец в хорошем районе

Необычным способом был продан трёхэтажный дворец русского генерал-майора Николая Комстадиуса Мурад-Авур, построенный в Ялте в начале ХХ века Николаем Красновым. В феврале 2019 года объявление о продаже имения генерала появилось на сайтах «Яндекс.Недвижимость» и ЦИАН. За дворец с участком в один гектар собственник, имя которого не разглашалось, просил 1,1 млрд рублей.

В объявлении отмечалось, что имение располагается в знаменитом парке «Чаир», доступ в придворцовую часть которого закрыт, а потому будущему владельцу гарантированы «тишина, покой и безопасность». Авторы также описывали «уникальные исторические интерьеры и художественную лепку», восстановленные лучшими реставраторами Санкт-Петербурга. В тексте подчёркивалось, что дворец находится в частной собственности с 2017 года и не является объектом культурного наследия. В государственном комитете по охране культурного наследия Республики Крым этот факт тогда подтвердили.

В 1921 году в здании дворца открыли санаторий «Марат», который после развала Советского Союза несколько раз пытались приватизировать. Бизнесмен из Днепропетровска Геннадий Петренко, назначенный директором санатория в 2001 году, предпринял попытку отчуждения госимущества в пользу своей фирмы «Лечебный комплекс “Марат”». Затем в 2008 году, согласно данным ряда украинских СМИ, здание за 5,4 млн евро купила Тамара Локоткова, супруга бизнесмена Геннадия Локоткова, ставшего в 2012 году вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. В 2017 году она же приобрела у администрации Ялты земельный участок, на котором расположен дворец. Удалось ли семейству Локотковых продать имение, неизвестно, но объявление через некоторое время пропало со всех ресурсов.

– Это закрытая частная территория. Планировалось внести объект в списки культурного наследия, но собственник никого не пускает, в том числе специалистов, которые предполагали подготовить документы. С этим и связаны сложности. Насколько знаю, сделать это так и не удалось, – рассказал изданию экс-председатель государственного комитета по охране культурного наследия РК Сергей Ефимов.

Любимая дача генсека

В августе 2019 года за 1,2 млрд рублей власти Крыма продали государственную дачу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Глициния, расположенную в южнобережном посёлке Нижняя Ореанда, на склоне горы Могаби, всего в 50 метрах от моря. Когда-то в этих местах также находилось имение императора. В особняке, который окружён парком, 14 комнат с отделкой из красного дерева и карельской берёзы, обеденный зал на 40 персон, каминный зал и два подогреваемых бассейна с морской водой. Чуть позже, осенью 2019 года, за 97,6 млн рублей были проданы и остальные строения на территории резиденции: несколько пляжных домиков, эллинги, бассейн и берегоукрепительные сооружения.

В 1955 году построили дачу для Никиты Хрущёва, позже здесь любили отдыхать Юрий Андропов и Михаил Горбачёв. Посещали резиденцию и президенты Украины и России Леонид Кумча и Владимир Путин. В 2004 году появилась новость, что Глицинию за 15 млн долларов купил государственный банк «ВТБ». Как утверждал Леонид Кучма, тогда госдачу приобретали под официальную резиденцию президента России в Крыму. Однако после «оранжевой революции» и прихода к власти на Украине прозападного Виктора Ющенко сделку аннулировали. В 2014 году Глициния была национализирована, а в 2019-м внесена в план приватизации и продана АО «Ореанда-12».

Домик для «Газпрома»

Одной из последних в январе 2020 года продали дачу царского чиновника и мецената Якова Жуковского Новый Кучук-Кой, которая в украинский период принадлежала группе компаний System Capital Management (SCM) бизнесмена Рината Ахметова. В окрестностях имение так и называли – «дача Ахметова». Теперь же историческое поместье в посёлке Парковое под Ялтой тихо отошло структуре «Газпрома» по той же схеме, что и вилла графини Вадарской: заявку на участие в аукционе подала только одна компания – ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», которым владеет ООО «Рисско». По данным СПАРК, эта организация, в свою очередь, принадлежит ООО «Газпром добыча Оренбург».

Лот продали по начальной цене в 1,975 млрд рублей. За эту сумму новому владельцу отошли памятники культурного значения – собственно дача Жуковского, построенная в начале ХХ века, барельефы «Сон» и «Пробуждение», а также обширный парк, гостевой дом, столовая, несколько бассейнов, фонтан, грот и другие строения. Кстати, большой бассейн и гостевой дом – новоделы, признанные крымским правительством самостроями, – появились на территории в нулевых, после того как Ахметов перепродал имение кипрскому офшору Starvista Limited. Будет ли «Газпром» сносить самовольные строения, как это предусмотрено законом, пока неизвестно.

Оксана Порицкая