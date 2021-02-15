 

Певица Меган Трейнор и звезда фильма “Дети шпионов” Дэрил Сабара впервые стали родителями

15.02.2021, 16:24, Разное
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Певица Меган Трейнор и звезда фильмов про “Детей шпионов” Дэрил Сабара порадовали фолловеров, объявив, что стали родителями. В Instagram новоиспеченные мама и папа также показали снимки малыша – 27-летняя певица родила сына, которого назвали Райли.

Этот сладкий мальчик должен был появиться на свет в День святого Валентина, но мы встретились 8 февраля. Добро пожаловать в этот мир, Райли!

– написала Меган, в то время как Дэрил признался жене в любви:

Меган, ты навсегда моя Валентинка, и я так благодарен тебе за сына!

Напомним, Меган и Дэрил впервые встретились в 2014-м на одной из домашних вечеринок друзей. Тогда имя Меган Трейнор еще никому ничего не говорило – слава пришла к ней только через год. В 2016-м пара встретилась вновь, на этот раз благодаря Хлое Грейс Морец. Спустя год отношений Дэрил сделал певице предложение – помолвка проходила в присутствии всей семьи Меган во время их путешествия в Палм-Спрингс. Это случилось в день рождения Меган. В 2019-м, также в день своего 25-летия, Меган вышла замуж. В 2020-м пара объявила о том, что они готовятся стать родителями. 

Меган Трейнор и Дэрил Сабара



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