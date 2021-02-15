 

Российские РЛС успешно прошли испытания по обнаружению гиперзвуковых целей

15.02.2021, 16:14, Разное
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Сергей Сапрыкин, главный конструктор «НИИ дальней радиосвязи», рассказал об удачном испытании новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении со стороны потенциального врага. Российские РЛС успешно обнаружили и сопроводили гиперзвуковые цели.
Данная разработка была создана на основе тактико-технического задания двадцатилетней давности. Таким образом, точный прогноз о возможном развитии ракетного вооружения в мире позволил преждевременно создать превентивное средство и предотвратить современные угрозы. Согласно официальному заявлению, российские РЛС могут обнаруживать и сопровождать не только обычные сверхзвуковые объекты, но и управляемые носители со сменной траекторией полета. В данный момент основная цель системы – раннее обнаружение и сопровождение гиперзвуковых баллистических ракет, в том числе и с ядерным зарядом, что, в свою очередь, позволит заранее предотвратить удар по территории России.

Система состоит из четырех тактических спутников «Тундра», а также радиолокационной системы «Воронеж». В совокупности РЛС способна предотвратить любою угрозу со всех потенциально опасных направлений. Об этом пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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