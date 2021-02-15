Ксения Бородина случайно рассекретила избранника Ольги Орловой

15.02.2021, 16:14, Разное

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Ведущая Ксения Бородина случайно рассекретила избранника своей коллеги по цеху Ольги Орловой. Она вместе с мужем Курбаном Омарвым и друзьями посетила день рождения певицы Ирины Дубцовой.

Именинница, которой исполнилось 39 лет, собрала всех гостей в элитном московском ресторане. Ирину Дубцову пришли поздравить Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие знаменитости. Экс-солистка группы «Блестящие» посетила мероприятие в сопровождении своего избранника Валерия. О романе с ним она не любит распространяться, к тому же артистка не публикует в социальных сетях совместные фото с возлюбленным.

Ксения Бородина, которая снимала «Истории» для социальной сети Instagram, забыла об осторожности и показала лицо избранника Орловой. Некоторые не исключили, что ведущая спросила разрешение на публикацию ролика у подруги.

Напомним, что у Орловой появились постоянные отношения с тайным избранником в 2019 году. В рамках многочисленных интервью она заявляла, что влюблена и чувства являются взаимными.