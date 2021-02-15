 

Дочь Анастасии Волочковой начала музыкальную карьеру

15.02.2021, 16:14, Разное
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Дочь популярной российской балерины Анастасии Волочковой начала музыкальную карьеру. Она заявила о желании выступать на сцене. Коротким роликом с импровизированной репетиции звездная мать поделилась в социальной сети Instagram.
15-летняя дочь Волочковой приезжала к ней на выходные, чтобы провести время вместе. Балерина не может поверить в то, что ее наследница так быстро выросла. У Ариадны Волочковой очень много интересов, звездная мать удивилась, когда дочь изъявила желание выступить на ее ближайших спектаклях.

Наследница Волочковой долгое время занималась вокалом, девять лет девочка сотрудничала с театром «Домисолька». Однако последние три года Ариадна Волочкова и вовсе не пела. Танцовщица обрадовалась, когда дочь решила снова исполнять композиции на иностранных языках. Первую репетицию девочка устроила дома у мамы. Ее ближайшие выступления состоятся в 17 февраля в Москве и 26 февраля в Красногорске.



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