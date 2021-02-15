 

Компания AeroCool представила новый блок питания

15.02.2021, 16:12, Новости дня
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Новую модель блока питания LUX RGB 850M представили в компании AeroCool. Как оказалось, устройство оснащено «веселой» подсветкой. Также оно станет эффективным защитником от перепадов напряжения.

Внутренний стабилизатор не позволит испортить девайс из-за плохой работы электросети, поясняют разработчики. Мощность блока питания установлена на уровне 850 Вт. Однако создатели устройства обещают, что оно также сумеет обеспечить энергосберегающие качества вычислительной техники, так как максимальное потребление тока предусмотрено только для тех случаев, когда оно действительно необходимо.

Блок получил сертификат 80 Plus Bronze, что подтверждает его высокое качество, уточняют специалисты.



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