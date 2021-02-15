 

В процессорах AMD Ryzen 5000 обнаружен высокий процент брака

15.02.2021, 16:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты резко раскритиковали процессоры Ryzen 5000, выпущенные в компании AMD. По мнению большинства, цены на эти устройства сильно завышены. И, более того, вскоре после выхода на рынок оказалось, что в произведенных партиях много бракованных изделий.

Процент брака недопустимо высок для современного производства, уточняют специалисты. Пользователи соглашаются платить больше денег за электронику, рассчитывая не только на хорошие технические качества, но и на надежность изделий.

Как сообщили в компании PowerGPU, выпускающей компьютеры и сопутствующее оборудование, Ryzen 5000 уже обрели плохую славу среди покупателей, которые начали массово отказываться от таких процессоров. Вряд ли ситуацию можно исправить даже применением крупных скидок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / После игры с Россией у забившего два мяча сербского футболиста Йовича обнаружили COVID-19

30.06 / ЕС отказалась открывать границу с Россией и США

29.10 / Участников беспорядков в Белоруссии собрались судить за терроризм

25.12 / Бывшую жену Фургала допросили в рамках дела по «Амурстали»

12.09 / Ракета частной американской компании не достигла орбиты из-за аварии

23.11 / Independent – супруги Обама снимут комедийный сериал о невзгодах администрации Трампа

16.10 / Мясников ответил шуткой на «миллионный прогноз» по COVID в России

10.08 / Белорусский металлургический завод объявил забастовку

28.11 / На украинскую журналистку напали в прямом эфире

14.09 / Тихановская рассказала о судьбе «обезглавленного» совета оппозиции Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска