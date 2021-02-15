В процессорах AMD Ryzen 5000 обнаружен высокий процент брака

15.02.2021, 16:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты резко раскритиковали процессоры Ryzen 5000, выпущенные в компании AMD. По мнению большинства, цены на эти устройства сильно завышены. И, более того, вскоре после выхода на рынок оказалось, что в произведенных партиях много бракованных изделий.

Процент брака недопустимо высок для современного производства, уточняют специалисты. Пользователи соглашаются платить больше денег за электронику, рассчитывая не только на хорошие технические качества, но и на надежность изделий.

Как сообщили в компании PowerGPU, выпускающей компьютеры и сопутствующее оборудование, Ryzen 5000 уже обрели плохую славу среди покупателей, которые начали массово отказываться от таких процессоров. Вряд ли ситуацию можно исправить даже применением крупных скидок.