 

Активные члены Юнармии получат статус ветеранов Великой Отечественной войны

15.02.2021, 16:11, Разное
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Правительство России выделило Юнармии квоту на 3 тысячи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны. Их получат наиболее активные члены этой организации.

Министерство обороны с тревогой отмечает, что количество ветеранов неуклонно снижается. Причиной тому время. Сейчас самому молодому фронтовику 93 года, мало кто в нашей стране доживает до такого преклонного возраста. Попытки компенсировать убыль ветеранов тружениками тыла и ветеранами Вооружённых сил оказались безуспешными – они не имеют такого веса в патриотическом воспитании населения.

«Ветераны очень важны для России. Без них не будет нашей страны, нашей нации. Потому что патриотизм, который мы воспитываем ветеранами в людях, держит наше общество в состоянии готовности к новой войне, из которой мы выйдем победителями», – заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Удостоверения ветеранов будут вручаться юнармейцам, особо отличившимся в патриотической деятельности и пропаганде роли русского народа в победе над Германией. Статус ветерана даст его обладателю льготы по транспортному налогу, право на ежегодное санаторно-курортное лечение и обслуживание в магазинах без очереди, кроме того, региональные власти обязаны выделить ему квартиру, а социальные службы должны направлять работников для обслуживания и уборки этой квартиры.

В случае, если первые юнармейцы-ветераны хорошо покажут себя в деле, правительство выдаст Юнармии ещё 3-4 тысячи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, а также наградит особо отличившихся боевыми орденами и медалями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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