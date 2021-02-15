 

“Европейская солидарность” выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Кузьменко – СМИ

15.02.2021, 16:08, Новости дня
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Партия “Европейская солидарность” выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник в партии.

Официально о кандидатке должны сообщить на съезде партии 15 февраля.

Юлия Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Все трое были арестованы. Кузьменко под стражей находилась до сентября, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. В августе 2020 с нее сняли электронный браслет. 

На 87 округев Ивано-Франковской области, где также пройдут довыборы, от “Слуги народа” баллотируется спортсмен Василий Вирастюк, а от “Европейской солидарности” – волонтер Маруся Зверобой. Против нее было возбуждено уголовное дело за угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Центризбирком Украины назначил промежуточные выборы в Верховную Раду на округах №50 и №87 на 28 марта. Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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