 

“Мы шли к этому восемь лет”. 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена

15.02.2021, 16:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

48-летняя российская актриса Дарья Повереннова вышла замуж за 57-летнего российского бизнесмена Андрея Шаронова. Об этом она написала 14 февраля в Instagram, разместив свадебные снимки.

На фото невеста запечатлена в белом брючном костюме с букетом цветов в руках, а ее жених – в классическом костюме-двойке и белой рубашке без галстука.

“Мы шли к этому почти восемь лет. И пришли. С днем всех влюбленных, друзья”, – подписала публикацию актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Избранник Поверенновой Шаронов – президент московской школы управления “Сколково”, в прошлом занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики, а также был заместителем министра экономического развития и торговли РФ и председателем Государственного комитета по делам молодежи.

Повереннова стала его второй женой. Первая супруга российского бизнесмена скончалась в 2012 году. От этого брака у Шаронова есть двое детей.

Повереннова ранее была замужем за актером Александром Жигалкиным. В браке у пары родилась дочь Полина (1992). Супруги расстались после 10 лет семейной жизни. 

Повереннова известна по роли Веры в российско-украинском сериале “День рождения Буржуя” (1999). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / В Японии случайно получили древнеримский бетон

06.07 / Кремль не стал оценивать приговор журналистке Прокопьевой

10.11 / Uniper сохранил финансирование «Северного потока – 2»

07.01 / Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

16.08 / В Гомеле прощаются с умершим после задержания Александром Вихором

08.09 / Саакашвили рассказал, сможет ли стать премьером Грузии, будучи гражданином Украины

16.09 / Лукашенко поручил договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

27.06 / Ученые совершили прорыв в лечении гипертонии

20.07 / Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия

07.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 19 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска