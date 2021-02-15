 

Верещук: В Украине заминировано 17 тыс. км². Это как вся территория Черногории

15.02.2021, 16:08, Новости дня
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В 2014–2015 годах у нас минировали поля и иногда не вносили эти места на карту. И сейчас мы столкнулись с проблемой разминирования.

Правильно говорит президент, что мы боремся всеми доступными методами, чтобы прекратить огонь, а погибаем от мин на нашей территории. Эти вопросы нужно поднимать. Мы как парламент сделали все от нас зависящее. Внесли изменения в законодательство, чтобы ускорить разминирование.

В Украине заминированная территория такая, как вся территория Черногории – целого государства. У нас заминированы тысячи квадратных километров – а именно 17 тыс. км². Это очень большая работа на десятилетия.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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