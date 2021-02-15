Израиль заявил о снижении симптоматических случаев COVID-19 на 94% на фоне вакцинации

15.02.2021, 15:50, Разное

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Данные исследования в «полях» озвучил крупнейший поставщик медицинских услуг в Израиле, компания Clalit. В выборку попали 600 тысяч пациентов, получивших вакцину, из них 430 тысяч — граждане от 16 до 59 лет, еще 170 тысяч — 60 лет и старше.

Среди людей, получивших обе дозы вакцины Pfizer-BioNTech, в случае заражения симптомы COVID-19 развиваются на 94% реже по сравнению с непривитыми пациентами, сообщили медики. Случаи тяжелого течения инфекции в привитой когорте снизились на 92%. Специалисты Clalit отмечают, что вакцина эффективна для всех возрастных групп, в том числе для пациентов старше 70 лет.

«Эти данные недвусмысленно показывают, что вакцина от коронавируса Pfizer чрезвычайно эффективна в реальном мире через неделю после второй дозы, как и было установлено в ходе нашего клинического исследования», – цитирует Reuters директора по инновациям Clalit Рана Балицера (Ran Balicer).

Ранее крупнейшая израильская лаборатория MyHeritage заявила о том, что к середине января вирусная нагрузка в тестовых мазках из носа и глотки пациентов с COVID-19 от 60 лет оказалась на 60% меньше, чем у людей 40-59 лет. Это означает, что они с меньшей вероятностью заразят окружающих даже если инфицированы сами.

Выводы основаны на неполных данных, поскольку у лаборатории нет информации о том, какие пациенты привиты, а какие нет. Однако даже с поправкой на этот фактор полученные результаты означают, что скорость распространения инфекции в возрастной группе от 60 лет, которую прививали в приоритетном порядке, замедлилась благодаря массовой вакцинации.

«Наши данные показали, что мы получаем именно то, чего хотим от вакцинации, а именно — снижение темпов передачи вируса», – сообщили авторы отчета. По мнению специалистов лаборатории, со временем вирусная нагрузка в этой и других возрастных группах уменьшится еще больше по мере расширения масштабов вакцинации.