В Подмосковье «заминировали» здание облпрокуратуры

15.02.2021, 15:48, Новости дня

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В Московской области «заминировали» железнодорожные станции Люберцы-1 и Люберцы-2 и здание областной прокуратуры, сообщил источник в экстренных службах.

«Проверяются анонимные сообщении об угрозе взрыва на железнодорожных станциях Люберцы-1, Люберцы 2 и в здании Люберецкой городской прокуратуры», – сказал собеседник ТАСС.

В понедельник также «заминировали» 18 учебных учреждений, в том числе гимназию, два лицея и одну частную школу. Все сообщения оказались ложными.

На прошлой неделе сообщалось, что в области «заминированы» две гимназии и 10 школ, а также железнодорожная станция Люберцы-1.