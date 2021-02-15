Сирия назвала число сбитых израильских ракет

15.02.2021, 15:48, Новости дня

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Силы ПВО Сирии сбили 13 ракет в ходе отражения атаки Израиля, которая произошла в ночь на понедельник на юге страны.

Военный источник газеты Al-Watan сообщил, что всего Израиль выпустил 16 ракет, 13 из них были сбиты сирийскими ПВО, остальные три «поразили цели» вблизи Дамаска, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что авиаудары со стороны Израиля были зафиксированы в ночь на понедельник на юге Сирии. Силы ПВО Сирии в небе над Дамаском перехватили ракеты Израиля и сбили большинство из них. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали.