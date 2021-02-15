 

Мнение: И что же мне делать?

15.02.2021, 15:42, Разное
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Добрый день. Один умный человек написал на “Пикабу”: “Дружище, если тебе не нравятся социальные контакты, отрежь их…” И я снова вспомнил, как когда-то собирался поступить в техникум на лесника, но из-за внезапных сложных жизненных обстоятельств так и не поступил, о чём до сих пор жалею. Ну не могу я потому что с людьми, с животными намного лучше, они хоть тебя не предают и не пытаются сжить со свету, если ты им хоть чем-то не угодил. А сейчас не могу уже поступить, ибо мне скоро уже сорок, да и старую маму не могу одну оставить. И что же мне делать, если с людьми не могу, а деваться мне некуда (правда, есть дом в деревне, но он, к сожалению, к жизни зимой таки не приспособлен). КАК отрезать эти самые социальные контакты, кто-нибудь подскажет? Заранее большое спасибо.

Источник: Достало



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