Скандалы: Вячеслава Коновалова подвели скрепки

15.02.2021, 15:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-гендиректора АО «Элерон», входящего в Росатом, и главного бухгалтера обвинили в особо крупном мошенничестве — многомиллионных закупках у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд

Как стало известно “Ъ”, за многомиллионные хищения арестованы экс-руководители специального научно-производственного объединения «Элерон» — крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности, которое входит в структуру «Росатома». Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест. Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».

По данным источников “Ъ”, криминал в действиях бывшего руководства АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон»»» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, включая «Росатом», «дочкой» которого и является) был выявлен в 2019 году во время аудиторской проверки. По ее итогам в октябре того же года Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева лишились своих должностей. При этом следует отметить, что господин Коновалов работал на предприятии с 2000 года, пройдя путь от замначальника отдела до руководителя АО. За успехи он был отмечен двумя ведомственными знаками «Академик Курчатов» 4-й и 3-й степеней. После увольнения из АО господин Коновалов устроился исполнительным директором в ООО «Промстроймеханизация», а Ирина Смолдырева — бухгалтером в ООО «Уралспецавтоматика».

Материалы же в отношении них были переданы в курирующее «Элерон» 4-е управление МВД России (занимается борьбой с преступностью на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях), которое и возбудило в октябре прошлого года уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Несколько раз господа Коновалов и Смолдырева были допрошены по нему в качестве свидетелей, но довольно быстро поменяли статус на подозреваемых.

На днях, когда следствие собрало доказательства их причастности к аферам, последовало обращение в Замоскворецкий райсуд Москвы с ходатайствами об избрании им меры пресечения. При этом Ирину Смолдыреву следователь попросил отправить под домашний арест, а ее бывшего начальника — в СИЗО. Мотивы в обоих случаях были примерно одинаковыми: оставаясь на свободе, обвиняемые могут оказать давление на свидетелей, большинство из которых их бывшие подчиненные по «Элерону», уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу, согласовать свою позицию с соучастниками или скрыться. Оснований не согласиться с этими доводами у суда не нашлось.

Исходя из материалов дела можно предположить, что преступный замысел Вячеслава Коновалова сводился к хищению бюджетных денег, что называется, «по чуть-чуть», но регулярно, чтобы не привлекать внимания проверяющих. Как установило следствие, свой план он начал воплощать в жизнь со 2 марта 2015 года в сговоре с начальником планово-экономического отдела «Элерона» Ириной Смолдыревой.

Суть махинаций сводилась к заключению фиктивных сделок с семью не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмами в основном на покупку разного рода мелочевки, не требующей документального оформления договора поставки.

Как говорят источники “Ъ”, речь шла, например, о канцелярских принадлежностях, разного рода офисной технике, стульях и проч. «Осуществлялись псевдозакупки практически всего, за исключением продуктов»,— отметил собеседник “Ъ”.

При этом в бухгалтерию «Элерона» предоставлялись лишь фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, на основании которых по распоряжению госпожи Смолдыревой со счетов «Элерона» и списывались деньги. В итоге таким образом у дочки «Росатома» было похищено как минимум 209 млн руб. В среднем предполагаемые мошенники могли ежемесячно класть себе в карман порядка 4 млн руб. Между тем, учитывая, что расследование находится лишь в начальной стадии и изучен далеко не весь объем изъятой в «Элероне» документации, не исключено, что сумма нанесенного обвиняемыми ущерба может увеличиться в разы.

Отметим, что по ходатайству следствия в счет погашения возможного ущерба суд наложил арест на имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой. Адвокаты фигурантов этого дела выдвинутые против их подзащитных обвинения комментировать отказались.

В департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом» “Ъ” подтвердили, что Вячеслав Коновалов в октябре 2019 года был отстранен от должности после «ряда внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а следственные действия в отношении него «ведутся с учетом ранее переданных в правоохранительные органы материалов службы защиты активов «Росатома»».

Олег Рубникович, Юрий Сенаторов