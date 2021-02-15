Скандалы: Прокурор с каменьями

15.02.2021, 15:34, Разное

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Австралия подозревает партнеров сына заместителя генпрокурора России Алексея Захарова в отмывании денег

Горный инженер Евгений Дидиков погиб внезапно. В 2016 году вместе с коллегами он поехал в Бурятию в командировку. Работать нужно было примерно в 180 километрах западнее Иркутска на месторождении нефрита — «камня жизни», как его называют в Китае. В тот день Дидиков выполнил почти все распоряжения главного инженера; оставалось только посмотреть, установлены ли столбы на границе лесного участка с восточной стороны месторождения. До места его подбросил местный сторож на квадроцикле. А когда Дидиков стал спускаться в низину к границе участка, с горы сошла снежная лавина. Тело Евгения в итоге удалось найти только спасателям МЧС. Дидикову было чуть за тридцать. У него остались жена и ребенок, которому не исполнилось и года.

Лавиноопасная обстановка в то время и в том месте, где погиб горный инженер, не была секретом для его работодателя — предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Но оно не захотело выплатить родным погибшего сотрудника три миллиона рублей — они просили эти деньги, чтобы хоть как-то компенсировать потерю кормильца. Родственникам пришлось обратиться в Иркутский районный суд. Однако это мало помогло: суд обязал работодателя заплатить пострадавшим в пять раз меньше, чем они требовали.

Как выяснили в «Трансперенси интернешнл — Россия», предприятие «Байкалкварцсамоцветы» при этом совсем не бедствовало — как и его менеджеры и владельцы. На тот момент они открыли больше двадцати банковских счетов в далекой Австралии. Посетив магазин, они могли за один раз купить там ювелирных украшений и часов более чем на 100 тысяч долларов. Так что австралийские правоохранители еще в 2013 году заподозрили владельцев «Байкалкварцсамоцветов» в отмывании денег через торговые операции — из-за несоответствия официальных доходов и расходов — и заморозили на их счетах порядка 30 миллионов долларов.

Получить помощь от российских правоохранительных органов австралийцам за несколько лет так и не удалось.

А пока в Австралии надеялись на содействие русских коллег, совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя генерального прокурора России.

Австралийский скандал

О финансовом скандале с девятью россиянами в Австралии стало известно еще в 2014 году. Как тогда сообщал «Коммерсантъ», предприниматели из Иркутска Андрей Гудков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов и Эдуард Зелинский, их жены, а также еще один их деловой партнер Сергей Костюков оказались в центре внимания австралийской федеральной полиции. Проблемы у них начались после того, как полиция заметила, сколько они тратили денег. Суммы не соответствовали задекларированным при получении австралийских виз доходам. В декларациях и приложенных документах предприниматели указали по несколько десятков тысяч долларов годового дохода каждый. Тем временем на их банковские счета в Австралии приходили миллионы из Китая и Гонконга.

Иркутяне вели за границей роскошный образ жизни. К примеру, только супружеская пара Кармадоновых заплатила больше $40 тысяч за отдых в Таиланде и Швейцарии, больше $30 тысяч за гостиницу на курорте на Сардинии и больше $18 тысяч за отель в Венеции. При этом официальный годовой доход, задекларированный Кармадоновым при подаче визы, не превышал $25 тысяч. Об этом говорил представитель полиции, выступая в окружном суде Брисбена в 2013 году, как сообщала местная газета The Courier Mail. Суд решил заморозить банковские счета россиян.

В России на тот момент им принадлежала, например, обанкротившаяся фабрика мороженого «Ангария» в Иркутской области, причем это предприятие не могло даже удовлетворить все требования кредиторов «из-за недостаточности имущества».

ДОП. ФАКТ: ИМУЩЕСТВО ГУДКОВЫХ

Андрей Гудков и его жена, чьи банковские счета оказались замороженными в Австралии, — крайне непубличные люди. Большие деньги они тратили не только в Австралии, но еще в России и в Европе. Супруга Гудкова Наталья владеет внедорожником Porsche Cayenne Turbo стоимостью около 10,5 млн рублей, двумя элитными квартирами в доме в Фурманном переулке (126,3 кв. м и 78,5 кв. м) стоимостью около 150 млн рублей. Еще одна квартира в этом же доме площадью 108,4 кв. м и стоимостью порядка 100 млн рублей оказалась оформлена на свекровь Натальи — Валентину Гудкову, в 2016 году эта собственность была передана другому родственнику.

В 2017 году Наталья и Андрей Гудковы приобрели квартиру на итальянской части Лазурного побережья — в коммуне Оспедалетти, недалеко от Ниццы и княжества Монако. Семикомнатная квартира (184 кв. м) находится в небольшом доме на второй линии от побережья. По подсчетам «Трансперенси интернешнл — Россия», ее кадастровая стоимость — чуть больше €200 тысяч (или 19 млн рублей).

Всего же у Гудковых больше 30 объектов недвижимости в России и за рубежом. Их общая стоимость превышает миллиард рублей. Официальный доход Гудковых, задекларированный при подаче на визу в Австралии, — несколько десятков тысяч долларов — вызывает вопрос: на какие деньги была куплена вся эта собственность?

Предприниматели долго оспаривали в суде действия австралийской полиции и заморозку своих счетов. И даже добились запрета разглашать материалы процесса, благодаря чему разбирательство надолго исчезло из публичного поля. Но, как нам стало известно, в 2017 году полиция продолжила расследование.

Вместе с журналистами телеканала ABC мы раздобыли некоторые документы этого уголовного дела. В полученных документах сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер описывает, что россиян подозревают в отсутствии легального происхождения денег, которые были размещены на депозитах австралийского банка ANZ.

Долгое время правоохранители Австралии ждали помощи от своих российских коллег. Еще в конце 2015 года австралийская федеральная полиция намеревалась провести расследование совместно с коллегами из Иркутска. Но так и не получила одобрения российских властей, по данным британской DailyMail.

Запросы иностранных правоохранителей о расследованиях в отношении российских граждан по российскому закону должна рассматривать Генпрокуратура.

Нефритовый мальчик

Как выяснила «Трансперенси интернешнл — Россия», в 2015 году деловым партнером россиян, попавших в поле зрения полиции Австралии, стал Дмитрий Захаров — сын заместителя Генерального прокурора России Алексея Захарова.

В то время Захарову-младшему был 21 год, Дмитрий учился на четвертом курсе Московского государственного юридического университета (МГЮА). От натерпевшихся в Австралии российских предпринимателей он получил долю в бизнесе, который приносит миллионы долларов и связан с добычей полудрагоценного камня нефрита и его поставкой в Китай.

Сын замгенпрокурора Захарова в 2015 году стал владельцем 16% фирмы «Део», которой принадлежит одно из старейших предприятий по добыче полудрагоценных камней в Иркутской области — «Байкалкварцсамоцветы». Львиную часть предприятия (84%) контролирует Андрей Гудков — один из девяти россиян, отмеченных в австралийском расследовании. Партнеры Гудкова, чьи деньги заморозили в Австралии, были совладельцами «Байкалкварцсамоцветов» до 2015 года.

«Важные истории» дозвонились до Дмитрия Захарова. Услышав вопрос, он прервал разговор и перестал отвечать на звонки. На голосовое сообщение он тоже не ответил. Как сын замгенпрокурора в юном возрасте стал совладельцем нефритового бизнеса? И не было ли это связано с расследованием, в рамках которого австралийские правоохранители безуспешно ждали помощи российских коллег? Захаров-старший не ответил на запрос «Важных историй».

ДОП. ФАКТ: БИЗНЕС СЫНА ЗАМГЕНПРОКУРОРА

Сын замгенпрокурора Александра Захарова занимается бизнесом лет с двадцати. По адресу квартиры Захарова-младшего в городе Жуковском оказалась зарегистрирована одна из его ранних фирм — «Первая лифтовая компания». Дмитрий Захаров открыл ее в 2014 году, когда ему исполнилось 20 лет, а закрыл в 2019-м, по всей видимости, не реализовав ни одного крупного проекта. Бизнес-партнерами Захарова в этой компании была, в частности, супруга экс-начальника департамента строительства Минобороны Максима Ченгаева.

Партнером сына замгенпрокурора в другой компании — «Цифровые технологии логистики» — являлся банкир Сергей Долгов. В 2018 году его банк «ФПК» потерял лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.

Помимо этого, Дмитрий Захаров зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности он указал страхование. Статус индивидуального предпринимателя появился у Захарова-младшего в марте 2018 года. А уже в апреле он получил статус страхового брокера компании «Согаз», которую сейчас возглавляет племянник экс-генпрокурора Антон Устинов, учившийся на одном и том же факультете Саратовской юридической академии с отцом Дмитрия Захарова, но выпустившийся на три года позже).

Нефрит для Китая

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» расположено в получасе езды от Иркутска в небольшом селе Смоленщина. История предприятия начинается в 1966 году. Тогда это была поисково-разведочная партия при советском Министерстве геологии, которая открыла больше десятка месторождений нефрита, чароита, лазурита и других полудрагоценных камней. Сейчас в России порядка 56 действующих месторождений нефрита, большая часть — в Бурятии. Примерно 11 из них открыты геологами «Байкалкварцсамоцветов». Оспинское месторождение, на котором по лицензии, действующей до 2024 года, «Байкалкварцсамоцветы» проводят разведку и добычу полезных ископаемых, тоже расположено в Бурятии. Там же погиб горный инженер Евгений Дидиков, семье которого «Байкалкварцсамоцветы» не захотели выплатить 3 миллиона рублей.

Выручка «Байкалкварцсамоцветов» за 2019 год превысила 225 млн рублей. На сайте предприятия можно купить кольцо из нефрита за 12 тысяч рублей и большой письменный набор с гербом и флагом России больше чем за полмиллиона. Но данные о внешнеэкономической деятельности ОАО показывают, что основа бизнеса «Байкалкварцсамоцветов» — это экспортные сделки.

С 2013 по 2020 год восемь китайских компаний по контрактам с «Байкалкварцсамоцветами» получили больше 200 тонн необработанного нефрита на сумму $5,3 миллиона, по данным базы о внешнеторговых операциях ImportGenius. То есть средняя цена составила порядка $27 за килограмм необработанного нефрита.

Эта сумма удивляет по одной причине. Обычно в Китае нефрит оценивается намного дороже.

Существует много разновидностей нефрита — от белого, светло-зеленого до голубого и даже черного. Нефрит, добываемый на Оспинском месторождении «Байкалкварцсамоцветов», — зеленый, ультрамариновый и один из самых дорогих и ценных, который называется «кошачий глаз».

«Реальная цена рядового камня порядка 50-100 долларов (за килограмм). Но на Оспинском месторождении есть «кошачий глаз», и я знаю, что большая партия «кошачьего глаза» в 2015 году ушла в городе Дуннин провинции Хэйлунцзян (там нефритовая биржа) по 15 тысяч долларов за килограмм. То есть в Пекине это уже будет стоить от 10 до 50 тысяч долларов за килограмм», — говорит заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

Семейные активы

В декларации замгенпрокурора Захарова нет больших объектов недвижимости. Если верить документу с сайта Генпрокуратуры, у Захарова только пятиметровый погреб. Но благодаря австралийской истории с «Байкалкварцсамоцветами» мы узнали подробности о масштабном имуществе, бизнесе и связях родных и близких замгенпрокурора. И выяснили, что на его сына и мать оформлено недвижимости на сотни миллионов рублей.

Как оказалось, не только нефритовый бизнес связывал родственников замгенпрокурора с Андреем Гудковым, которого заметили австралийские правоохранители. Были еще и элитные квартиры.

В 2015 году сын замгенпрокурора — студент четвертого курса Дмитрий Захаров — купил у тещи Андрея Гудкова Ларисы Гужихиной квартиру площадью 135 кв. м в московском жилом комплексе «Дом на Смоленской набережной».

«Дом категории де-люкс расположен в районе Арбата по соседству с посольством Великобритании. Входная группа представляет собой двухцветный вестибюль с витражным остеклением, внутренняя отделка холлов выполнена из дерева редких пород и оникса», — хвалили дом риелторы. В среднем квартира как у Захарова стоит около 135 млн рублей.

Впрочем, в 2017 году Захаров-младший стал обладателем еще одной, чуть менее элитной квартиры площадью 100 квадратных метров в жилом комплексе «Мосфильмовский». Ее стоимость — порядка 50 млн рублей.

Имущество пенсионерки

Мать замгенпрокурора Захарова (бабушка Захарова-младшего) пенсионерка Валентина Захарова переехала в Подмосковье из Воронежской области в начале двухтысячных. И стала активно интересоваться недвижимостью, хотя ни в каком бизнесе замечена не была. В разное время в ее распоряжении оказались квартиры общей стоимостью более полумиллиарда рублей.

Одну из этих квартир в центре Москвы (в Фурманном переулке) Валентина Захарова выменяла в 2012 году у матери главы Росприроднадзора Светланы Радионовой (о которой в своем расследовании рассказал Алексей Навальный). Квартира оценивалась в 86 млн рублей. В 2017 году у матери замгенпрокурора эту квартиру купила Наталья Гудкова — жена Андрея Гудкова, чьи счета заморозили в Австралии.

Еще у пенсионерки Захаровой есть дом в элитном поселке Митрополье в Пушкинском районе. Поселок находится недалеко от известного села Софрино, где располагается предприятие по производству художественной утвари для Русской православной церкви.

В Митрополье на 78-летнюю мать заместителя генерального прокурора зарегистрирован земельный участок размером 1360 кв. м. Почти всю его территорию занимает 4-этажный дом площадью 707 кв. м. Но взгляд на участок с высоты позволяет понять, что фактически территория загородной резиденции Захаровых гораздо больше. К дому примыкает еще один участок — площадью 2700 кв. м. И на нем — еще один дом, владельца которого Росреестр не показывает. У этих двух участков общий въезд, между домами проложены дорожки, а их территория огорожена единым забором.

Неподалеку от резиденции Валентины Захаровой, буквально через два дома, поселилась ее знакомая — мать руководительницы Росприроднадзора Татьяна Радионова.

Но это еще не вся недвижимость пенсионерки. У матери замгенпрокурора есть также роскошная квартира в отстроенном четыре года назад элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Судя по данным из Росреестра, пожилой женщине принадлежит 227-метровая квартира стоимостью порядка 300 млн рублей и три парковочных места приблизительно по 7,5 млн рублей каждое.

Кстати, в этом же доме приобрел квартиру давний соратник Захарова — бывший первый заместитель прокурора Московской области Валерий Войнов, который сейчас работает начальником управления кадров генеральной прокуратуры. Он купил квартиру в Knightsbridge Private Park почти одновременно с Захаровой. Но сейчас вместо его фамилии в Росреестре значится «Российская Федерация».

Семейные связи и снова недвижимость

Пенсионерка Валентина Захарова настолько состоятельна, что помогает родне.

Ее дочь (сестра замгенпрокурора Захарова) Татьяна Семушкина получила от нее в 2016 году в подарок квартиру 146,5 кв. м в московском районе Ховрино на улице Дыбенко (дом 16, корпус 1).

Татьяна Семушкина замужем за Романом Семушкиным, который возглавляет Управление следственного комитета РФ по Западному округу Москвы. За работой Семушкина в Западном административном округе Москвы надзирал прокурор этого же округа Григорий Радионов — брат главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

(Генеральная прокуратура России не ответила на запросы «Важных историй» о деловых связях и имуществе семьи замгенпрокурора. А также о том, почему в некоторых случаях это имущество связывает прокурорскую семью с семьей Гудковых, которых подозревали в отмывании денег в Австралии).

Представитель «Байкалкварцсамоцветов» ответил «Важным историям», что предприятие не является участником процесса, связанным с заморозкой банковских счетов: дело, инициированное австралийской полицией в отношении российских граждан носило гражданско-правовой характер и рассматривалось в рамках гражданского процесса. Рассмотрение дела завершено в 2018 году. Представитель предприятия подчеркнул, что Захаров является заместителем генерального прокурора с 2019 года.

Судьбу уголовного дела, которое возбуждено в Австралии в 2017 году, представители Байкалкварцсамоцветов не прокомментировали.

«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров Трансперенси интернешнл — Австралия Рассел Уилсон. Эксперт отмечает: если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по данному делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии. Но, видимо, это взаимодействие не получило продолжения или расследование затронуло «политически чувствительный» вопрос. Уилсон говорит, что для Австралии редкость, когда информация о судебном деле становится закрытой. Может быть, это из-за политики, а может, из-за того, что расследование все еще идет, размышляет он.

Илья Шуманов*

Елизавета Цыбулина

Роман Романовский

Трансперенси Интернешнл — Россия*

*Этот материал создан при участии АНО Центр ТИ-Р, внесенной в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента», а также Ильи Шуманова, являющегося ее генеральным директором.

Илья Шуманов, Роман Романовский