 

Как Елизавета II отреагировала на беременность Меган Маркл: первый комментарий королевы

15.02.2021, 15:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня утром весь интернет и поклонники британской короны обсуждают одну-единственную новость — Меган Маркл беременна во второй раз! И, несмотря на то, что официально они уже не являются членами королевской семьи после отречения и не могут представлять британскую корону ни в Великобритании, ни за ее пределами, принц Гарри все-таки остался внуком королевы и наследником по крови. Поэтому и с поздравлениями она решила не тянуть. Всего спустя несколько часов Букингемский дворец выпустил официальное заявление, которое гласит:

Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего,

— привело слова представителя дворца издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл

Поклонники королевской семьи отмечают, что поздравление получилось несколько отстраненным и даже без упоминания имен Гарри и Меган. А ведь малыш станет уже десятым правнуком королевы. Девятый появился на свет совсем недавно: в конце января принцесса Евгения родила сына от мужа Джека Брусбенка.

Как принц Гарри решился на автономию от королевы и насколько сильно на этот поступок повлияла Меган Маркл, мы рассказывали в большом материале.

Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Мнение: Шахматный расизм

11.01 / Мнение: Водородный экспорт из России, налог на сахар и фантомные боли

14.07 / Мнение: В племя пришёл сторонник БОД

18.10 / Миф о таинственной Нибиру, или Планете X

30.06 / Личное: «Пока мама не видит»

10.08 / Политолог: В Белоруссии отрепетировали свержение Лукашенко

07.11 / В испанском соборе обнаружили «средневековое селфи»

11.02 / Скандалы: Елена Батурина поиздержалась

13.02 / Украинские контрразведчики задержали двух агентов ФСБ

09.08 / Любят, могут, победят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска