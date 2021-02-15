Как Елизавета II отреагировала на беременность Меган Маркл: первый комментарий королевы

15.02.2021, 15:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня утром весь интернет и поклонники британской короны обсуждают одну-единственную новость — Меган Маркл беременна во второй раз! И, несмотря на то, что официально они уже не являются членами королевской семьи после отречения и не могут представлять британскую корону ни в Великобритании, ни за ее пределами, принц Гарри все-таки остался внуком королевы и наследником по крови. Поэтому и с поздравлениями она решила не тянуть. Всего спустя несколько часов Букингемский дворец выпустил официальное заявление, которое гласит:

Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего,

— привело слова представителя дворца издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл

Поклонники королевской семьи отмечают, что поздравление получилось несколько отстраненным и даже без упоминания имен Гарри и Меган. А ведь малыш станет уже десятым правнуком королевы. Девятый появился на свет совсем недавно: в конце января принцесса Евгения родила сына от мужа Джека Брусбенка.

Как принц Гарри решился на автономию от королевы и насколько сильно на этот поступок повлияла Меган Маркл, мы рассказывали в большом материале.

Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский