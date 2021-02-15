Daily Mail – в старейшей печатной валентинке адресата обвиняют в «гостинге»

15.02.2021, 15:22, Новости дня

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Самая старая напечатанная валентинка XVIII века содержит упрёки в адрес некоего мистера Брауна, который не согласился встретиться с отправительницей письма, рассказывает Daily Mail. По словам куратора Йоркской художественной галереи, где хранится эта красивая открытка, послание является любопытным свидетельством о любовной жизни автора письма.



Reuters

В старейшей печатной валентинке 1797 года отправительница упрекает некоего мистера Брауна в гостинге, пишет Daily Mail. Издание напоминает, что «гостинг» — это современный термин, которым обозначают разрыв отношений одним из партнёров путём резкого обрывания всех контактов с другим человеком.

Открытка, которая хранится в Йоркской художественной галерее, была напечатана 12 января 1797 года в Лондоне и сопровождается изящным портретом женщины. По краю идёт стихотворение ко дню святого Валентина. В статье отмечается, что отправление открыток на День святого Валентина начало приобретать популярность среди богатых слоёв населения в Георгианскую эпоху и стало распространённым развлечением при королеве Виктории: тогда почтовые услуги стали дешёвыми и доступными для широких масс.

В послании Кэтрин Моссдей пишет, что «неоднократно просила» некоего мистера Брауна встретиться с ней, но у него, «должно быть, есть причины не соглашаться». Далее отправительница упоминает, что ей надо сказать ему «кое-что особенное», поэтому она «смеет ожидать, что он сделает всё приемлемое, чтобы непременно прийти в следующее воскресенье», чем «сделает одолжение своей доброжелательнице». В конце Моссдей указала только своё имя без традиционных формул «с любовью» или «твоя». В современной трактовке это означает, что мистер Браун мог избегать свою воздыхательницу.

«Эта чудесная открытка — одна из многих валентинок в нашей коллекции, — цитирует британская газета куратора Йоркской художественной галереи Хелен Тортон, — однако она выделяется по ряду причин». Эксперт пояснила, что, во-первых, эта открытка считается самой старой напечатанной валентинкой, а во-вторых, она может похвастаться затейливым дизайном и, скорее всего, была раскрашена вручную после печати. Однако самым интересным, по словам Тортон, является послание внутри, которое даёт возможность бросить «заинтересованный взгляд на жизнь отправительницы», жившей 200 лет назад.