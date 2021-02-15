Сын Елены Малышевой предупредил о потенциальной опасности роз

15.02.2021, 15:20, Разное

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Сын Елены Малышевой Юрий активно ведет аккаунт в Instagram, где делится с подписчиками медицинскими советами. В новой публикации врач предупредил фолловеров о потенциальной опасности роз, а также напомним о вреде алкогольных напитков.

Вчера многие праздновали День всех влюбленных, который не обходится без подарков и романтических ужинов. Многие дарят своим возлюбленным цветы, в том числе розы. Однако сын Елены Малышевой, который работает врачом в американской клинике, посоветовал подписчикам в Instagram быть аккуратнее с данными цветами. Дело в том, что они являются источником серьезной грибковой инфекции – Споротрихоза. Достаточно лишь одного укола о шип – и человек может заболеть.

В праздник не стоит злоупотреблять спиртным, поскольку оно не только негативно воздействует на организм, но и значительно притупляет чувствительность нервных окончаний в гениталиях. В результате человек получает намного меньше удовольствия от интимной близости.

Также врач рекомендует заменить стандартные шоколадные конфеты на фрукты, которые не только вкусные, но и полезные. Об этом пишет интернет-портал «Слово и Дело».