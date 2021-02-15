Поддержавший Манукяна Филипп Киркоров рассказал о страданиях Бузовой

15.02.2021, 15:20, Разное

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Король отечественной эстрады Филипп Киркоров, который поддержал рэпера Давида Манукяна в проекте «Танцы со звездами», пояснил о страданиях Ольги Бузовой. Эту тему артист поднял в рамках шоу «Маска».

Киркоров не одобряет решение Ольги Бузовой о расставании с Давидом Манукяном. Угадывая очередного артиста на шоу «Маска», члены жюри предположили, что «черной пантерой» является звезда проекта «Дом-2». Филипп Киркоров заявил, что не стоит рассматривать данную гипотезу. Артист считает, что вряд ли Бузова сейчас будет принимать участие в каком-то проекте, поскольку тяжело переживает разлуку с Давой.

«Черная пантера» на сцене шоу исполнила композицию «Плохая девочка» группы «Винтаж». Киркоров заявил, что таковой является именно Ольга Бузова, которая бросила Давида Манукяна. Певица Валерия сразу уточнила, ни Дава ли выступил инициатором разрыва. На это король отечественной эстрады ответил, что решение о расставании приняла именно телеведущая.

Филипп Киркоров ранее прекрасно общался и с Давидом Манукяном, и с Ольгой Бузовой. Пара даже была приглашена на день рождения дочери поп-короля Аллы Виктории. В рамках праздника певец обещал стать крестным детей ведущей и блогера.

Сейчас Давид Манукян принимает участие в проекте «Танцы со звездами», его партнершей является Дарья Палей. Конкурсант получил максимальный бал после исполнения румбы под песню Филиппа Киркорова.