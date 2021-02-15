 

В компании Huawei создали платформу 5G для выращивания свиней

15.02.2021, 15:18, Новости дня
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Не секрет, что под давлением американских санкций компания Huawei, потерявшая значительную часть мирового рынка мобильных устройств, ищет новые сферы применения современных технологий. В результате мы получаем очень интересные разработки, говорят эксперты.

Например, китайский производитель электроники представил полный комплект системы оборудования и программного обеспечения для автоматизированного свиноводческого комплекса.

Здесь применяется беспроводная связь нового поколения 5G, отмечают специалисты. Зато не нужно, чтобы со свиньями работали люди! Такие комплексы в недалеком будущем смогут обеспечить крупный технологический прорыв в сельском хозяйстве. Китай же окажется на передовых позициях.



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