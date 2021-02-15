 

Гастроэнтеролог рассказал о пользе и вреде от употребления молока

15.02.2021, 15:18, Новости дня
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Компетентное мнение по поводу пользы и вреда от ежедневного употребления молока высказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Виноградов из АО «Медицина».

По словам специалиста, людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, следовало бы вовсе отказаться от молока как ежедневного продукта питания. Также оно противопоказано аллергикам в периоды, когда возникают обострения. Опасно пить молоко и тем людям, у которых мочекаменная болезнь.

Врач предупреждает пожилых от употребления молока в большом количестве. А детям и молодежи оно приносит только пользу, отмечает специалист. Им желательно пить молоко по два или три стакана в день. Также его стоит добавлять в каши, чтобы разнообразить свой рацион.



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