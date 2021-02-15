Вскоре от шельфа Бранта в Антарктиде отделится айсберг

15.02.2021, 15:18, Новости дня

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Процесс глобального потепления привел к чрезвычайно быстрому разрушению шельфа Бранта в Антарктиде, говорят ученые. Побережье ледникового континента отступает каждый день на метр-полтора.

Вскоре оттуда должен отделиться очередной крупный айсберг, предупреждают специалисты. После этого процесс таяния может еще ускориться. В результате данный шельф будет окончательно разрушен за короткий промежуток времени.

Ученые наблюдают за побережьем Антарктиды уже давно. Шельф Бранта привлек их внимание более четверти века назад. Напомним, что он расположен около Земли Коутса. В 2016 году здесь в многовековом леднике образовалась первая крупная трещина. Через три года появилась и вторая.