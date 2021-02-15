 

Корниенко предложил включить в повестку дня Рады обращение по случаю годовщины оккупации Крыма Россией

15.02.2021, 15:14, Новости дня
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В парламентской фракции “Слуга народа” предлагают включить в повестку дня Верховной Рады Украины на текущую неделю обращение к парламентам иностранных государств по годовщине оккупации Крыма. Такое предложение выдвинул первый замглавы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета 15 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Приближается день годовщины оккупации Крыма [26 февраля]. Есть обращение к парламентам других государств от нашего международного комитета. Я думаю, что его также можно было бы поставить в повестку дня [работы парламента] и рассмотреть. У него нет номера, потому что это обращение, насколько я понимаю. По результатам заседания комитета от 10 февраля есть такое обращение. Мы бы хотели его тоже отобразить в повестке дня”, – сказал Корниенко.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Еще до оккупации полуострова Россией 26 февраля 2014 года возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в прошлом году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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