Политолог Безпалько о Всебелорусском собрании: Имитация бурной деятельности

15.02.2021, 14:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политолог Богдан Безпалько не увидел в этом ничего удивительного. По его словам, у ВНС изначально был неясный статус. Александр Лукашенко так и не смог внятно объяснить полномочия собрания. “Зачем в принципе, имея двухпалатный парламент и президентскую власть, созывать его?”, – поинтересовался эксперт.

Проведение народного форума можно было бы оправдать, если бы страна находилась в экстремальной ситуации, например, если бы все государственные институты оказались разрушены в результате боевых действий. В таком случае на собрании бы решали вопрос возрождения страны.

Политолог уверен: ВНС созвали исключительно в качестве декорации. Лукашенко либо пытается тянуть время, либо пытается имитировать бурную деятельность, чтобы в итоге остаться во главе республики. Выхода из политического кризиса пока не видно, передает Lenta.ru.

Напомним, в ходе выступления Александр Лукашенко высказался о своем уходе. Президент сообщил, что покинет пост только после того, как в Белоруссии установятся мир и порядок. Также он подчеркнул, что с приходом новых людей к власти “ни один волос с головы его сторонников не упадет”.

В начале августа по всей республике прокатилась волна протестов. Оппозиция обвинила руководство Белоруссии в фальсификации президентских выборов. Александр Лукашенко допустил, что губернаторы могли нарисовать ему один или два процента на голосовании.