Рибоциклиб дает молодым пациенткам с метастатическим РМЖ шанс на более долгую жизнь

15.02.2021, 14:56, Разное

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63% всех выявленных случаев РМЖ (~ 42 тысячи человек в России) относятся к подтипу HR+ HER2-3. Данный молекулярный подтип опухоли характеризуется гиперэкспрессией гормональных рецепторов к эстрогену (ER) и прогестерону (PR), и поэтому обладает чувствительностью к гормональной терапии. При этом в РФ около 30% пациентов уже при первичной диагностике имеют местно-распространенный или метастатический опухолевый процесс, то есть опухоль выявлена на стадии, когда требуется комплексное лечение, включая системную противоопухолевую терапию3. Поэтому эта категория пациенток требует особого внимания.

Традиционно тактика лечения молодых пациенток с гормонозависимым (HR+HER2-) раком молочной железы и женщин с тем же типом опухоли в постменопаузе отличалась. Пожилым пациенткам в первой линии назначалась гормонотерапия, которая какое-то время сдерживала рост опухоли, и только после того, как к «гормонам» вырабатывалась резистентность, назначалась химиотерапия. На молодых женщин гормонотерапия действует значительно хуже, поэтому они сразу получали химиотерапию. Во-первых, это значительно сужало окно терапевтических возможностей, а во-вторых, сразу приводило к ухудшению качества жизни пациенток из-за побочных эффектов токсичного лечения.

«Подход в лечении пациентов с HER+/HER2- мРМЖ не менялся последние 10 лет. Мы нашли схему на тот момент достаточно эффективную, но понимали, что необходимы новые препараты. И вот после появления таргетной терапии, мы видим, что прорыв произошел», – сказал в своем выступлении на Всероссийском онкоконгрессе в ноябре 2020 года Снеговой Антон Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий отделением онкологический дневной стационар (химиотерапевтического и хирургического лечения) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

После появления таргетной терапии ингибиторов CDK 46 в 2017 году, подходы к лечению стали меняться. Начались масштабные исследования комбинации препаратов этой группы совместно с эндокринной терапией у разных категорий пациенток. В первую очередь, терапию опробовали у женщин в пост менопаузе.

Уже в 2018 году были представлены результаты исследований, доказывающие значительное преимущество терапии CDK 464. Так, в клиническом исследовании III фазы MONALESSA-2 с участием 668 женщин в постменопаузе с распространенным или метастатическим раком молочной железы HR+/HER2-, которые ранее не получали системного лечения распространенного рака молочной железы, и начали терапию препаратом рибоциклиб в комбинации с гормонотерапией, риск прогрессирования заболевания был ниже на 43.2% по сравнению с монотерапией. При этом данная комбинация позволяет существенно увеличить медиану выживаемости без прогрессирования до 25.3 месяцев по сравнению с 16 месяцами на монотерапии летрозолом4.

И закономерно встал вопрос, как же быть с тактикой лечения пациенток в пременопаузе. Ответу на этот вопрос было посвящено исследование MONALEESA-7. И в конце 2020 года, когда были обнародованы результаты III фазы исследования, сомнений не осталось – рибоциклиб в комбинации с гормонотерапией так же эффективен у молодых женщин, как и у пациенток в постменопаузе5.

«По результатам применения комбинации ингибиторов CDK 46 с эндокринной терапией показал, что ее эффективность у молодых пациенток не меньше, чем у пациенток в постменопаузе. А значит, есть возможность значительно отложить применение химиотерапии», – рассказывает Колядина Ирина Владимировна, д.м.н., профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО.

Медиана выживаемости пациенток, получавших рибоцклиб в сочетании с эндокринной терапией, была выше на 24,2%. Кроме того, этот препарат позволяет отложить потребность в химиотерапии более чем на четыре года5.

«Применение рибоциклиба с эндокринной терапией у молодых пациенток дало фантастический выигрыш – почти 14 месяцев (13,7), а общая медиана выживаемости составила более 25 месяцев. Причем снижение риска смерти сопоставимо и у тех, кто уже получал химиотерапию, и у тех, кому CDK 46 был назначен в первой линии», – рассказала на конференции «Рак молочной железы» Артамонова Елена Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая отделением химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ). То есть пациентки получают возможность прожить дополнительный год.

Не менее важно то, что таргетная терапия переносится пациентками значительно лучше, чем химиотерапия, а значит позволяет сохранить высокое качество жизни. Женщины не испытывают тяжелый побочных эффектов, могут вести привычный образ жизни, у них нет болевого синдрома. Самый распространенный побочный эффект – нейтропения, которая, впрочем, хорошо поддается коррекции с помощью снижения дозировки. И что самое важное – эффективность терапии при этом не меняется.

«Уровень качества жизни пациентки – это такой же объективный критерий эффективности лечения, как выживаемость без прогрессирования, общая выживаемость и объективный ответ. Поэтому, выбирая между двумя эффективными линиями терапии, предпочтение нужно отдавать тому лечению, которое легче переносится. И здесь тоже преимущества на стороне CDK 46», – считает Колядина И.В.

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