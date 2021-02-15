Мнение: Привет Грете

15.02.2021, 14:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Достали уже эти Греты и их бредовые идеи.

Начиналось всё довольно невинно. В холодильниках заменили фреон более дорогим газом, производители заработали миллионы.

Сейчас борьба против глобального потепления превратилась в многомиллиардный мировой бизнес. И ведь находятся люди, которые верят, что все эти потуги влияют на климат планеты.

К чему я всё это пишу. Вышел сегодня на пол-часа на улицу, чуть не отморозил уши.

Ребята, если кто случайно встретит где Грету, передайте ей от меня хорошего пенделя.

Ну или хотя бы посоветуйте ей проводить свои мероприятия где-нибудь в Сибири

—