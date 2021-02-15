Скандалы: «Я на пенсии»

15.02.2021, 14:40, Разное

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Олег Тиньков рассказал, что, едва не умерев, пересмотрел свой подход к жизни и решил больше не делать «никакой бизнес»

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в социальной сети Clubhouse, что не планирует больше заниматься бизнесом. «У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — сказал он. Тиньков рассказал, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер (но «откачали»), и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес». «Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние $4,5 млрд. Будь у меня $10 млрд или $6 млрд — мне вообще пофиг», — сказал Тиньков. По его словам, ему важнее то, что останется после него.

Миллиардер рассказал, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Он также сообщил, что возрождает программу «Бизнес-секреты», которую он выпускал на YouTube. По его словам, к возрождению программы его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми он общался и которые рассказывали ему, что смотрели и учились по его интервью. Эту деятельность он назвал «миссией». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл.

Тиньков добавил, что остается акционером банка, но операционным управлением в компании не занимается: только иногда подключается к совещаниям в Zoom и «присматривает за маркетингом». По словам основателя банка, он верит в то, что компания будет стоить $25 млрд (по данным на закрытие торгов 12 февраля, капитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, составляла $9,6 млрд), а ее доля на российском банковском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — сказал он.

Тиньков с осени 2019 года борется с лейкемией. Ранее он рассказал, что за время лечения перенес три химиотерапии, два сепсиса и кучу «побочек» и COVID-19. В июле он перенес пересадку костного мозга. После операции он сообщил, что решил создать фонд для решения проблем рака крови и развития института донорства в России, пожертвовав на это часть своего состояния.

Юлия Котова