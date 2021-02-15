Русский поэт Дмитрий Игоревич Соловьев

15.02.2021, 14:34, Разное

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Поэзия всегда очень личный предмет. Трудно найти человека, который не испытывал бы лирические чувства внутри души, только не мог выразить словами то, что доступно поэту. Поэзия близка тому, кто сам погружен в негу нежности и буйство неистовых желаний.

Книги русского поэта Дмитрия Игоревича Соловьева проникнуты любовью к Отечеству, искренними патриотическими чувствами, призывают к милосердию, человечности, справедливости. Душевная боль автора за прошлое, настоящее и будущее большой и малой Родины сквозит в каждом его произведении: книгах «Стихотворения Христа», «Любовная лирика», «Поэмы», «Избранное», «Святая Русь», «Эссе и миниатюры», «Основы телепортации», «Детские книги».

К настоящему времени, Дмитрий Соловьев автор более десяти книг.

«Поэмы» Дмитрия Игоревича Соловьева прекрасны своим разнообразием. В них вы найдёте и любовные переживания, и прелесть Востока, и мечты о полётах во Вселенную. Написаны прекрасным сжатым разнообразным языком, поэмы читаются легко, и оставляют чувство Пушкинского прикосновения…. Обращает на себя внимание и открытость Поэта к нуждам всего человечества. Англия, Италия, Китай: взгляд Поэта обратился к сюжетам и мотивам и из этих краев. Кажется, весь мир открыт его взгляду.

«Любовная лирика» в книге — это многогранная поэзия, где царствуют чудесные мгновенья, таинственный покой, томительный обман, очарование неземных чувств.

Где бьются волны неземных чувств, сладостных молитв, возвышенных страстей — «всё то, что так и гибельно, и мило».

«Стихотворения Христа», простершиеся над гладью вод и земными просторами, летят через вечность истории и душевные устремления трепетной души. Автор – житель планеты, солдат армии Христа — для него не существует границ и искусственных разделений, он одинаково трепетно чувствует и красоту родной земли, и прелесть Японии, Востока, Египта, Китая или Британии.

Тонкая, прозрачная лирика льется подобно светлому ручью в задумчивой грусти через благодать природы, в душевных терзаниях или в порыве борьбы, устремленной к бессмертию непостижимости поэтической тайны, звучит подобно журавлиному крику или тихому птичьему говору, оставляя читателю мгновения постижения вечности. Вновь смерть идёт по пятам к воскрешению в людской памяти. История и лирика природы дополняют друг друга для неспешного наслаждения чтением.

Поэт с легкостью переходит от стихов в традиционном европейском стиле к японским танка или элегиям, наполненным очарованием Востока или посвященным Петербургу. Сонеты, пасторели, стансы, песни – изощренный читатель найдет в книге стихи, ласкающие слух самого предвзятого поклонника стихотворного изыска.

«Святая Русь» — эта книга о России. всё то самое дорогое для автора, что сказано о России, написано в этой книге. Эта книга о любви к России.

«Эссе и миниатюры» — сборник христианской прозы. Книга о Боге, о прекрасном на Земле, о том, что надо любить свою страну-Россию… Она соткана из прекрасных миниатюр о величии Бога на Земле и о православии Земли Русской…

Дмитрий Соловьев пишет также в жанре нон-фикшен. В книге «Основы телепортации», даётся новая механика – телепортационная — теория дискретного движения материи в пространстве. Вводится новая геометрия пространства (асимметрия пространства), новая математика и условия перехода материи из одной точки пространства в другую.