SRF – ядерная гонка вооружений снова началась

15.02.2021, 14:28, Новости дня

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Раньше мир говорил о необходимости ядерного разоружения — теперь ядерные державы активно увеличивают свои арсеналы, отмечает швейцарский телеканал SRF. Часы Судного дня приблизились к 12 как никогда, однако всё больше стран в современном мире стремятся получить собственное ядерное оружие. Поэтому миру срочно необходимы меры по его сдерживанию, призывает корреспондент телеканала.



Reuters

Когда-то речь шла об ограничении ядерных вооружений, отмечает швейцарский телеканал SRF. После того как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы, учёные-ядерщики в 1947 году изобрели часы Судного дня, которые символически показывают, сколько осталось миру до ядерной войны. Сегодня стрелки часов застыли на 100 секундах до 12 — так близко к этой отметке, как не было ещё никогда.

Когда нового президента США Джо Байдена перед его избранием спросили на одном из американских телеканалов, опасается ли он ядерного конфликта, он после долгого промедления ответил: «Да. Положение угрожающее». Он также отметил, что обеспокоен тем, «что кто-то неправильно оценит ситуацию и внезапно применит ядерные бомбы».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает все страны вступить в действующий с января договор ООН о запрете ядерных вооружений. Однако пока именно те правительства, которые обладают ядерным оружием, к нему не прислушались. Напротив, они активно наращивают вооружения, вместо того чтобы их сокращать.

Сам Джо Байден тоже ни в коем случае не выступает за полное ядерное разоружение. США вкладывают миллиарды в современное ядерное оружие. То же самое делает Россия, которая единственная выступает с США на равных по объёмам ядерного потенциала. Впрочем, обе страны в последний момент продлили соглашение о ядерных вооружениях СНВ-III. Между тем, Китай, утверждающий, что не стремится к мировому господству, также активно наращивает ядерные вооружения. То же самое делают Индия и Пакистан, а за ними и Северная Корея.

Всё больше экспертов придерживаются мнения, что в ближайшие годы круг ядерных держав расширится. Не исключено, что в него вступят Иран и Саудовская Аравия. Бывший президент США Дональд Трамп использовал в отношении Тегерана тактику максимального давления, в результате которой Иран сейчас приблизился к созданию ядерной бомбы как никогда. Теперь Вашингтон даёт Тегерану понять, что хотел бы вернуться к ядерному соглашению. Однако обе стороны требуют первого шага от другого, а для компромисса им необходимо действовать параллельно.

В случае с Северной Кореей немыслимо полагать, что её лидер откажется от своего ядерного оружия и, соответственно, гарантии собственного выживания. Лучший результат, которого тут может достичь Вашингтон, это договориться об ограничении северокорейского арсенала, считают эксперты.

США и Россия, которые в общей сложности владеют 90% всего ядерного оружия в мире, могут позволить себе существенные шаги по разоружению, что не повлияет на их сдерживающий потенциал. При Байдене США могут предпринять соответствующую инициативу, отмечает швейцарский телеканал. Россия, экономическое состояние которой не позволяет ей наращивать вооружения активными темпами, может согласиться на такой шаг, полагает корреспондент SRF. Однако на фоне климата недоверия исход этой ситуации остаётся непредсказуемым.

Кроме того, США хотят непременно вовлечь Китай в новые соглашения по контролю над вооружениями, однако Пекин упрямо отказывается от подобных инициатив. По мнению специалистов, у него есть на то основания, потому что у Китая нет никакого ядерного оружия высокой дальности.

Поэтому Пекин интенсивно наращивает военный потенциал средней дальности. При этом ясно: чем сильнее Китай вооружён, тем агрессивнее он выступает и тем раньше Япония или Южная Корея захотят получить собственное ядерное оружие. С точки зрения технологий они способны произвести его в короткие сроки.

Всё это будет обсуждаться летом на специальной конференции ООН по поводу Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года. Соглашение обязывает ядерные державы к разоружению и должно воспрепятствовать появлению ядерного оружия у новых государств. Прогресс в этой сфере сейчас крайне необходим, потому что ядерная гонка вооружений уже идёт полным ходом, предостерегает швейцарский телеканал SRF.