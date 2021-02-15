 

Компания Intel понизила цену новых процессоров

15.02.2021, 14:26, Разное
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Производитель процессоров Intel внезапно снизил цены на новые чипы Comet Lake-S. Эта тенденция замечена как на территории РФ, так и на западных рынках.
Согласно проведенному анализу маркетплейса на территории РФ, в начале февраля 2021 года новый восьмиядерный процессор Intel Core i7-10700F, снизился в цене с 359 до 329 долларов, i5-10400F — со 170 до 151 доллара. В среднем, цены снизились на 13-15%. Процессоры Core i3-10100 пока еще не дешевеют, средняя цена на них осталась в пределах $100–120.

В результате создавшейся ситуации, чипы Intel становятся лучшими по соотношению цена-качество, поскольку процессоры извечного конкурента AMD всегда были дешевле и уступали по производительности, а после появления чипов семейства Ryzen стоимость CPU AMD стала повышаться и показатели производительности выросли тоже. Однако в этом году новые процессоры Ryzen не только не всегда есть в продаже, но и со стоимостью довольно завышенной, что склоняет выбор потребителя в пользу Intel, чего не было со времён выхода самых первых Ryzen.

Кроме этого, понижая стоимость чипов поколения Comet Lake-S компания Intel готовит пользователей к выходу процессоров нового поколения Rocket Lake-S. Такое новшество в ценовой политике Intel продиктовано требованиями не снижающейся конкуренции на рынке с AMD.

Источник: riafan.ru



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