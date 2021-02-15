 

Провидец рекомендовал Заворотнюк избавиться от психических проблем для победы над раком

15.02.2021, 14:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рунический провидец Игорь Вечерский назвал вероятную причину, мешающую актрисе Анастасии Заворотнюк бороться с раком. Он полагает, что всему виной эмоциональное состояние артистки, требующее лечения в специализированной клинике.
Игорь Вечерский отметил, что резкое ухудшение состояния здоровья Анастасии Заворотнюк связано не только с онкологическим заболеванием. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» может страдать от проблем психического характера. Если их не устранить, то в будущем у 49-летней актрисы состояние станет еще хуже.

Провидец считает, что лечение онкологии не поможет обернуть ситуацию в лучшую сторону. Сейчас Анастасии Заворотнюк необходим важный человек, который будет поддерживать ее, пока длится лечение. Кроме того, Вечерский критически относится к амбулаторному лечению. Он назвал его не таким эффективным, если сравнивать его с услугами, которые предоставляют в специализированных клиниках.

Исчезновение с экранов Анастасии Заворотнюк стало для многих загадочным событием. И лишь в 2019 году в СМИ появилась информация, что актриса страдает от онкологического заболевания: у нее диагностировали рак мозга.

Источник: nation-news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Юриста ФБК Любовь Соболь задержали

30.10 / Ряд российских мужчин хотели бы уйти в декрет вместо жен

27.10 / Скандалы: «Обещал партнерам «покровительство», но не предоставил его»

12.01 / В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой армией США

11.08 / В Сети раскрыли секрет успеха хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября»

20.11 / Мнение: Протесты против Пашиняна в Ереване

09.08 / Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

10.01 / “Темнее или светлее?”: Ученые порассуждали о вероятных метаморфозах фауны в свете глобального потепления

23.09 / Возлюбленный Анны Калашниковой изменил ей с мужчиной

24.07 / На видео попал полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска