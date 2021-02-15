Провидец рекомендовал Заворотнюк избавиться от психических проблем для победы над раком

15.02.2021, 14:26, Разное

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Рунический провидец Игорь Вечерский назвал вероятную причину, мешающую актрисе Анастасии Заворотнюк бороться с раком. Он полагает, что всему виной эмоциональное состояние артистки, требующее лечения в специализированной клинике.

Игорь Вечерский отметил, что резкое ухудшение состояния здоровья Анастасии Заворотнюк связано не только с онкологическим заболеванием. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» может страдать от проблем психического характера. Если их не устранить, то в будущем у 49-летней актрисы состояние станет еще хуже.

Провидец считает, что лечение онкологии не поможет обернуть ситуацию в лучшую сторону. Сейчас Анастасии Заворотнюк необходим важный человек, который будет поддерживать ее, пока длится лечение. Кроме того, Вечерский критически относится к амбулаторному лечению. Он назвал его не таким эффективным, если сравнивать его с услугами, которые предоставляют в специализированных клиниках.

Исчезновение с экранов Анастасии Заворотнюк стало для многих загадочным событием. И лишь в 2019 году в СМИ появилась информация, что актриса страдает от онкологического заболевания: у нее диагностировали рак мозга.

Источник: nation-news.ru