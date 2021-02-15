 

Возлюбленная Антона Лапенко Муся Тотибадзе рассекретила их роман

15.02.2021, 14:26, Разное
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Актер Антон Лапенко всегда скрывал свою личную жизнь. Однако в День влюбленных певица Муся Тотибадзе опубликовала в своем микроблоге Instagram страстное фото, на котором она целуется с 34-летним артистом.
Антон Лапенко прокомментировал этот черно-белый снимок, оставив эмодзи в виде сердечка. Поклонники 24-летней исполнительницы хита «Мальчик» пришли в восторг от того, что знаменитости вместе. Многие похвалили Мусю Тотибадзе и ее возлюбленного за такое смелое признание. Под постом можно было прочитать высказывания коллег звездной пары – Дмитрия Гудкова, Анны Чиповской, Саши Бортич и Варвары Шмыковой.

Впервые о возможных отношениях артиста и певицы заговорили в конце января. Тогда в разделе сторис Муся Тотибадзе показала совместное фото с Антоном Лапенко. Комментировать снимок она не стала, хотя поклонники засыпали тогда 24-летнюю исполнительницу вопросами. При этом, пару вместе замечали еще прошлой осень. Например, они вышли с премьеры спектакля «Гроза» в Санкт-Петербурге держась за руки. В сентябре в Сети появились слухи о том, что Антон Лапенко встречается с Аленой Михайловой, коллегой по сериалу «Чики». Однако актриса сразу опровергла эту информацию, отметив, что они только друзья.



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