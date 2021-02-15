 

На Борнео обнаружен новый вид муравьев

15.02.2021, 14:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые обнаружили ранее неизвестный науке вид муравьев, обитающих на острове Борнео. Как поясняют специалисты, у этих насекомых весьма необычный способ защищать свой муравейник.

Как только их колонии угрожает реальная опасность, рабочие муравьи в буквальном смысле идут на самопожертвование, превращаясь в камикадзе. Они заставляют свое тело «взрываться». При этом в окружающее пространство выбрасываются токсины, отпугивающие врага.

Как показали исследование, устроить такой взрыв представитель данного вида муравьем способен, перенапрягая свое тело. Также у этих насекомых необычно большая голова, что отличает их от сородичей других видов муравьев, уточняют ученые. Кстати, «взрывающиеся» муравьи встречаются и в других уголках планеты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / “Бавария” стала новым клубным чемпионом мира по футболу

01.08 / Глава МИД Украины пояснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Москвой

11.02 / Компания TSMC начнет выпуск экранов для очков дополненной реальности

05.09 / ДТП в Одесской области: пострадали шесть человек, среди них двое детей

21.09 / Навальный требует вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления

19.10 / Рысь напала на девочку в Подмосковье

17.11 / Милиция Минска пообещала «не церемониться» с протестующими

07.07 / Расстроил бабушку — принц Гарри напомнил о «прошлых ошибках» Британского Содружества

28.06 / “Динамо” в матче претендентов на серебро УПЛ проиграло “Десне”

27.06 / В Голливуде начали работу над медицинской драмой о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска