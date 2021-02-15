На Борнео обнаружен новый вид муравьев

15.02.2021, 14:24, Новости дня

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Ученые обнаружили ранее неизвестный науке вид муравьев, обитающих на острове Борнео. Как поясняют специалисты, у этих насекомых весьма необычный способ защищать свой муравейник.

Как только их колонии угрожает реальная опасность, рабочие муравьи в буквальном смысле идут на самопожертвование, превращаясь в камикадзе. Они заставляют свое тело «взрываться». При этом в окружающее пространство выбрасываются токсины, отпугивающие врага.

Как показали исследование, устроить такой взрыв представитель данного вида муравьем способен, перенапрягая свое тело. Также у этих насекомых необычно большая голова, что отличает их от сородичей других видов муравьев, уточняют ученые. Кстати, «взрывающиеся» муравьи встречаются и в других уголках планеты.