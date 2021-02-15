 

Американские ученые создали почти невесомую броню

15.02.2021, 14:24, Новости дня
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Толстые листы стали или другие тяжелые композитные материалы могут уступить место графену в производстве бронежилетов. Ученые из Нью-Йорка выяснили, что, накладывая друг на друга всего-то два слоя графена, можно получить достаточно прочную броню.

Такой защитный материал действительно останавливает пули, выпущенные из легкого огнестрельного оружия. Но самое важное качество новой брони – она чрезвычайно легкая и вообще не сковывает движений, что очень важно, когда начинается перестрелка.

Изобретатели сообщили и плохую новость. Они пытались увеличить количество слоев графена, полагая, что защита станет лучше. Но оказалась, что когда из больше двух, материал получался слишком мягким и ненадежным.



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