Межпланетный зонд ОАЭ Al Amal передал первые снимки Марса на Землю

15.02.2021, 14:20, Новости дня

Межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal (“Надежда”), который 9 февраля успешно вышел на орбиту Марса, прислал на Землю первое фото. Снимок Красной планеты 14 февраля опубликовал в Twitter наследный принц и заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммад бин Заид бин Султан Аль Нахайян.

“Передача первого изображения Марса с помощью зонда “Надежда” является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующим в освоении космоса. Мы надеемся, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству”, – написал бин Заид.

Изображение, переданное зондом, получено с высоты 25 тыс. км над поверхностью Марса, сообщил в Twitter вице-президент ОАЭ, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Как отметило агентство Associated Press, на фото изображен северный полюс Марса, а также самый большой вулкан Красной планеты – “Олимп”.

Исследовательский зонд ОАЭ Al Amal, запущенный к Марсу 20 июля 2020 года, 9 февраля успешно вышел на орбиту Красной планеты. Планируется, что зонд “Надежда” будет исследовать связь между современными погодными условиями на Марсе и его древним климатом. На орбите Красной планеты он проработает два года.

Al Amal стал первым аппаратом, который прибыл к Марсу, из трех, запущенных с Земли в июле прошлого года. За ним 10 февраля 2021 года успешно вышел на орбиту планеты китайский зонд Tianwen-1, в апреле-мае аппарат отправит на поверхность Марса посадочный модуль. Марсоход NASA Perseverance должен прибыть к планете уже 18 февраля.

