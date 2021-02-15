 

Закулисные интриги и настоящая любовь на съемках “Свадьбы в Малиновке”

15.02.2021, 14:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действия “Свадьбы в Малиновке” происходят между Киевом и
Полтавой, поэтому первоначально снимать собирались на киностудии имени
Довженко. Этим планам не суждено было сбыться – руководство комплекса
отказывалось брать картину. Ее посчитали несерьезной, дескать, к юбилею
революции фильм не годится. В итоге ленту отдали “Ленфильму”. За работу взялся
режиссер Андрей Тутышкин.

С подбором артистов у киношников не возникло особых
сложностей, разве что Михаил Пуговкин едва не стал жертвой закулисных интриг. Тутышкин
видел в роли артиллериста
Яшки только Пуговкина. Режиссер утвердил Михаила
Ивановича в ленту заочно, оставалось только уговорить актера сниматься. Между
тем у ассистентки кинематографиста был свой кандидат на эту роль. Помощница
несколько месяцев вешала лапшу на уши Тутышкину – утверждала, что актера нет в
столице и с ним невозможно связаться. В результате терпение Андрея Петровича лопнуло,
и он сам позвонил претенденту. Режиссер с удивлением обнаружил, что Пуговкин
Москву не покидал, не занят и готов сниматься.

Для фильма “Свадьба в Малиновке” Михаил Пуговкин полтора
месяца учился танцевать под руководством балетмейстера Галины Шеховской. Артист
репетировал много недель ради минутного эпизода, в котором он вместе с Зоей Федоровой
исполняет музыкальный номер “В ту степь”. Шеховская считала, что Пуговкину не
хватает куража в танце, поэтому заставляла его вновь и вновь повторять
движения. В итоге номер стал гордостью Михаила Ивановича.

Часть картины “Свадьба в Малиновке” была снята в декорациях
на “Ленфильме”. Также киношники работали в селах Полтавской области – Пески, Хорошки
и Мацковцы. Некоторые сцены снимались в реальном населенном пункте Малиновка,
правда, по одним данным оно находилось в Глобинском районе Полтавской области,
по другим в Чугуевском районе Харьковской области.

Жители сел, в которых снимали киношники,
работали в массовке. За помощь местные получали зарплату по ставке 50 копеек за
смену. На площадке давали возможность заработать больше – до 3-х рублей, для
этого необходимо было прийти со своим реквизитом, например, с домашними животными,
либо хорошо танцевать. Лихо отплясывающие сельчане снимались в сценах с участием
ансамбля “Жок”.

Фильм “Свадьба в Малиновке” поспособствовал созданию двух
реальных семей. Житель одного из сел влюбился в девушку, которая работала водителем
Андрея Тутышкина. Ради избранницы мужчина оставил малую родину и переехал в
Ленинград. На съемках картины свою судьбу встретила актриса Людмила Алфимова.
Она играла роль солдатки Сони. В артистку влюбился председатель колхоза. Ради
Алфимовой ухажер купил усадьбу графа Потоцкого. После свадьбы артистка стала хозяйкой
поместья.

Интересные факты о фильме “Свадьба в Малиновке”

  • Танец Михаила Пуговкина и Зои Федоровой “В ту степь” – это тустеп,
    что в переводе с английского – двойной шаг. Он зародился в Америке в 20-х
    годах. Между тем действие фильма развивается в 1919 году. Герой Пуговкина, не
    мог знать об этом танце.
  • В Харьковской области в селе Малиновка установлен памятник члену
    шайки атамана Грициана Таврического адъютанту Попандопуло. Монумент открыли в
    2013 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мнение: Аномальное голосование

13.11 / Мнение: Что мы знаем о “Доминионе”?

20.10 / В Великобритании добровольцев хотят заражать коронавирусом

06.08 / 5 секретов здорового образа жизни Ребел Уилсон: как актрисе удалось похудеть почти на 20 килограммов

22.07 / Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых на отечественных курортах

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

29.09 / Специалисты рассказали о гарнире, помогающем бороться с высоким уровнем холестерина и сахара

10.09 / Прыжок в бездну: как уберечь близких людей от суицида?

24.12 / «Улучшение у пациента было медленным и характерным для отравления ядами»

29.08 / Мнение: Протесты в Белоруссии в карикатуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска