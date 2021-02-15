Закулисные интриги и настоящая любовь на съемках “Свадьбы в Малиновке”

15.02.2021, 14:04, Разное

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Действия “Свадьбы в Малиновке” происходят между Киевом и

Полтавой, поэтому первоначально снимать собирались на киностудии имени

Довженко. Этим планам не суждено было сбыться – руководство комплекса

отказывалось брать картину. Ее посчитали несерьезной, дескать, к юбилею

революции фильм не годится. В итоге ленту отдали “Ленфильму”. За работу взялся

режиссер Андрей Тутышкин.

С подбором артистов у киношников не возникло особых

сложностей, разве что Михаил Пуговкин едва не стал жертвой закулисных интриг. Тутышкин

видел в роли артиллериста

Яшки только Пуговкина. Режиссер утвердил Михаила

Ивановича в ленту заочно, оставалось только уговорить актера сниматься. Между

тем у ассистентки кинематографиста был свой кандидат на эту роль. Помощница

несколько месяцев вешала лапшу на уши Тутышкину – утверждала, что актера нет в

столице и с ним невозможно связаться. В результате терпение Андрея Петровича лопнуло,

и он сам позвонил претенденту. Режиссер с удивлением обнаружил, что Пуговкин

Москву не покидал, не занят и готов сниматься.

Для фильма “Свадьба в Малиновке” Михаил Пуговкин полтора

месяца учился танцевать под руководством балетмейстера Галины Шеховской. Артист

репетировал много недель ради минутного эпизода, в котором он вместе с Зоей Федоровой

исполняет музыкальный номер “В ту степь”. Шеховская считала, что Пуговкину не

хватает куража в танце, поэтому заставляла его вновь и вновь повторять

движения. В итоге номер стал гордостью Михаила Ивановича.

Часть картины “Свадьба в Малиновке” была снята в декорациях

на “Ленфильме”. Также киношники работали в селах Полтавской области – Пески, Хорошки

и Мацковцы. Некоторые сцены снимались в реальном населенном пункте Малиновка,

правда, по одним данным оно находилось в Глобинском районе Полтавской области,

по другим в Чугуевском районе Харьковской области.

Жители сел, в которых снимали киношники,

работали в массовке. За помощь местные получали зарплату по ставке 50 копеек за

смену. На площадке давали возможность заработать больше – до 3-х рублей, для

этого необходимо было прийти со своим реквизитом, например, с домашними животными,

либо хорошо танцевать. Лихо отплясывающие сельчане снимались в сценах с участием

ансамбля “Жок”.

Фильм “Свадьба в Малиновке” поспособствовал созданию двух

реальных семей. Житель одного из сел влюбился в девушку, которая работала водителем

Андрея Тутышкина. Ради избранницы мужчина оставил малую родину и переехал в

Ленинград. На съемках картины свою судьбу встретила актриса Людмила Алфимова.

Она играла роль солдатки Сони. В артистку влюбился председатель колхоза. Ради

Алфимовой ухажер купил усадьбу графа Потоцкого. После свадьбы артистка стала хозяйкой

поместья.

Интересные факты о фильме “Свадьба в Малиновке”