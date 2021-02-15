Вячеслав Фетисов избран главой центрального совета ВООП

15.02.2021, 14:04, Разное

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ВООП – ведущее экологическое общество России, в нем состоят более 100 тысяч человек, напомнил Фетисов. По словам парламентария, руководство организацией для него – большая честь и ответственность.

Фетисов отметил, что в советское время ВООП первым представило позицию СССР на международной арене. Одной из важных задач организации парламентарий считает возвращение в мировое экологическое сообщество и продвижение позиции России по вопросам охраны окружающей среды и бережного отношения с природой.

В обновленный совет вошла и глава комиссии Общественной палаты по экологии и окружающей среде Елена Шаройкина. Она стала ответственным секретарем центрального совета ВООП.

Шаройкина напомнила, что ВООП – крупнейшая экологическая организация России. Новым членам общества предстоит сделать так, чтобы страна и дальше гордилась своей экологией и уникальным природным разнообразием, подчеркнула она.

Кроме того, в состав совета избраны директор ФГБУ “ВНИИ “Экология” Иван Стариков, волонтер-эколог Юлия Каримова, космонавт, герой России Федор Юрчихин и юрист, автор Концепции расширенной ответственности производителя (РОП) Андрей Шаповалов.

Члены обновленного совета настроены реанимировать крупнейшую и старейшую природоохранную организацию нашей страны. Они намерены сформировать стратегию развития ВООП и приступить к новым экологическим проектам в нашей стране и за границей.