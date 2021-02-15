В России сообщили о регистрации первой в мире тест-системы для выявления британского штамма

15.02.2021, 14:02, Разное

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Новая технология быстро выявляет наличие мутантного штамма N501Y за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной его амплификации, сообщает Роспотребнадзор. Она рассчитана на максимальную концентрацию патогена на уровне 106 копий/мл, что позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Особенность технологии в том, что ее можно использовать также для разработки реагентов по выявлению любых мутаций коронавируса и других пандемических инфекционных возбудителей, когда есть необходимость в оперативном массовом тестировании.

Напомним, штамм коронавируса B.1.1.7 получил широкое распространение в Великобритании за сравнительно короткий промежуток времени. Первые сообщения об этом появились в субботу, 19 декабря. В ответ на потенциально опасность в воскресенье многие страны ввели защитные меры, включая временную отмену полетов в Великобританию. Новый штамм выявлен в несколько десятках стран, в том числе в России.

Ученые указывают, что в новом штамме необычно большое количество мутаций – 17 – по сравнению с первым штаммом SARS-CoV-2, который был обнаружен в Ухане. Восемь из этих мутаций – на шиповидном белке, который отвечает за инфицирование. Некоторые их них потенциально могут влиять на способность вируса инфицировать людей.

По данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), симптомы, которые появляются у зараженных британским штаммом, отличаются от клинических проявлений «старого» коронавируса. Так, число пациентов, которые жалуются на кашель, заметно увеличилось: 35% заболевших против 27% ранее. Также специалисты отметили увеличение доли зараженных, которые жалуются на боль в горле, усталость, мышечные боли. При этом потеря вкуса с обонянием встречается значительно реже по сравнению с более ранними вариантами. Доля пациентов, сообщивших о головной боли и расстройствах желудочно-кишечного тракта, не изменилась.