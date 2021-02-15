Полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае

15.02.2021, 14:00, Новости дня

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Военные и сотрудники полиции Мьянмы открыли огонь по протестующим в городе Мандалай, чтобы разогнать демонстрацию.

СМИ сообщают, что силовики стреляют по домам. О жертвах на данный момент не сообщается, при этом многие из демонстрантов задержаны, передает ТАСС со ссылкой на портал «Фронтир Мьянмар».

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.

Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти.

США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.