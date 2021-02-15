Вячеслав Фетисов возглавил центральный совет Всероссийского общества охраны природы

15.02.2021, 14:00, Новости дня

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В Общественной палате РФ прошла презентация нового состава центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), председателем которого стал Вячеслав Фетисов.

Новые члены центрального совета были выбраны на XVIII внеочередном съезде Всероссийского общества охраны природы, который прошел накануне, говорится в сообщении на сайте ОП.

Помимо Фетисова, в состав обновленного совета вошли Елена Шаройкина, ответственный секретарь центрального совета ВООП, глава Комиссии ОП по экологии и окружающей среде, Иван Стариков, зампредседателя центрального совета ВООП, директор ФГБУ «ВНИИ «Экология», Юля Каримова, волонтер-эколог, Федор Юрчихин, космонавт, Герой Российской Федерации, Андрей Шаповалов, юрист, разработчик Концепции расширенной ответственности производителя (РОП).

По словам Фетисова, ВООП – старейшее и ведущее экологические общество России, насчитывающее более 100 тыс. членов, поэтому возглавить ВООП для него большая честь и огромная ответственность. Он отметил, что «ВООП была первой организацией СССР, которая представляла позицию Союза на международном уровне, поэтому сейчас одна из важных задач общества – возвращение в международное экологическое сообщество, продолжение взаимодействия с международными партнерами и продвижение позиции РФ в сфере охраны окружающей среды и бережного отношения с природой».

В свою очередь новоизбранный ответственный секретарь ВООП заявила, что «ВООП не только старейшая (97 лет), но и крупнейшая экологическая организация России, а ее основная сила и будущее – люди и регионы». Она подчеркнула, что «всем вместе предстоит очень большая работа, а основная задача новых членов – сделать так, чтобы страна продолжала гордиться нашей экологией, природой и уникальным биоразнообразием».

Участники встречи выразили надежду на то, что новый состав сможет реанимировать крупнейшую и старейшую в РФ общественную природоохранную организацию, сформировать стратегию дальнейшего развития, а также приступить к реализации масштабных экологических проектов в РФ и за рубежом.