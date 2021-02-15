 

Путин обсудил с Сечиным работу Роснефти и вакцинацию сотрудников компании

15.02.2021, 14:00, Новости дня
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Президент Владимир Путин на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным попросил доложить о результатах работы компании в прошлом году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса.

«Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он также поинтересовался, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и проходит работа по вакцинации сотрудников.

Сечин сообщил президенту об организации работы сотрудников в период ограничений из-за коронавируса. «Как я Вам уже и ранее докладывал, эта работа в компании уже организована, не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», – рассказал глава Роснефти.

Кроме того, добавил он, компания обратилась в кабмин и Минздрав «с соответствующей просьбой … зарезервировать … необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек». «Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования – в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», – добавил Сечин.

Он также назвал «крайне позитивной» публичную отчетность по международным стандартам за 2020 год. «Должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, Роснефть показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года. … Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. … Несмотря на ухудшение макросреды, этот результат позволил нам сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объеме 50%, как Вы нам и давали поручение. Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы», – добавил он.



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