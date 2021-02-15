Муся Тотибадзе подтвердила роман с Антоном Лапенко

15.02.2021, 13:42, Разное

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Теперь официально на одну звездную пару среди российских селебрити стало больше — в День всех влюбленных о своих отношениях объявили 24-летняя певица Муся Тотибадзе и 34-летний актер-комик Антон Лапенко. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото их поцелуя – без особой подписи, но все понятно без слов. Их друзья и поклонники не оставили кадр без внимания:

Каминг-аут, получается,

– написал один подписчик, на что Муся ответила:

Получается.

Под фотографией отметились также Александр Гудков, Александра Бортич, Варвара Шмыкова, Анна Чиповская и другие знаменитости. Сам Антон оставил под снимком эмодзи в виде сердечка.

Антон Лапенко и Муся Тотибадзе

Напомним, раньше Антону Лапенко приписывали роман с коллегой по сериалу “Чики” Аленой Михайловой. Но актриса опровергла это, заявив в одном из интервью, что они — просто друзья. А о связи между Лапенко и Тотибадзе начали говорить после того, как они осенью прошлого года вместе пришли на премьеру спектакля “Гроза” в БДТ в Санкт-Петербурге. Подогрело слухи их совместное фото с недавнего митинга в Москве, которое Муся опубликовала в сторис.

Первое совместное фото пары