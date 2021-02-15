«Спутник» против «Новичка»

15.02.2021, 13:36, Разное

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Почему не верят в российскую вакцину? Ее продвигают те же люди, что врали про Навального и сбитый «Боинг».

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«Спутнику V», главной российской вакцине от коронавируса, не повезло с самого начала. Когда ученые были готовы представить ее миру, пропаганда поспешила прокричать, что перед нами — именно самая лучшая и самая первая вакцина, которую просто не с чем сравнивать.

Продвижением российского препарата занялись те же самые организации, которые в разное время утверждали, что отравление Навального — это инсценировка западных спецслужб, малайзийский «Боинг» над Донбассом был сбит украинским самолетом-штурмовиком, а Олимпиада в Сочи была выиграна российскими спортсменами без всякого жульничества.

Результатом этой рекламной кампании стало обоснованное недоверие рационально настроенных людей.

Если бы российские власти мыслили чуть более стратегически и ставили интересы национального здравоохранения выше, чем пропагандистский угар, они взяли бы паузу и предоставили бы говорить о вакцине независимым источникам.

Потом в Москве была развернута беспрецедентная для мирового коронакризиса инфраструктура. Практически любой житель российской столицы мог еще в конце прошлого года бесплатно получить вакцину, а в социальных сетях начали появляться результаты исследований независимых лабораторий — после уколов «Спутником V» люди действительно получают антитела. Уровень доверия жителей к вакцинированию при этом оставался одним из самых низких в мире, что вполне коррелирует с низким уровнем доверия к российским властям в целом.

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Многолетняя работа пропаганды привела к тому, что москвичи не выстроились в очереди в поликлиники. Несмотря на раннюю доступность вакцины, получили ее к середине февраля лишь несколько сотен тысяч человек. Большинством из тех, кто все-таки отправился в поликлиники, оказались пенсионеры. Это эпидемиологическое чудо стало результатом решения московской мэрии, увязавшей добровольную вакцинацию с разблокировкой льготного транспортного проездного. Так что пожилые леди и джентльмены, выходящие из процедурной, прямо спрашивают: ну где здесь возвращают наши проездные?

Московские достижения, надо сказать, выглядят странно на фоне страны в целом, где все желающие получить вакцину до сих пор не могут. В развитых странах была большая этическая дискуссия о том, кого вакцинировать первыми. Речь шла о выборе между двумя основными стратегиями: предлагать вакцину сначала тем, кто в зоне риска, или тем, кто может в силу рода занятий стать потенциальным «суперраспространителем» (например, школьным учителям).

И только в РФ эту моральную дилемму решили в соответствии с постсоветским каноном: все лучшее по логистическим, инфраструктурным и иным причинам достается москвичам.

Как бы то ни было, особых очередей за вакциной по-прежнему нет, а между тем ведущий мировой медицинский журнал Lancet опубликовал исследование, согласно которому «Спутник V» имеет одну из лучших в мире эффективность в 91,6%, при этом каких-то специфических побочных эффектов в сравнении с вакцинами-конкурентами не обнаружено. Рациональные люди, которые сначала необоснованно не доверяли пропаганде, теперь должны сделать выводы из публикации Lancet.

Но проблема — шире. На примере «Спутника V» ясно, как пропаганда пытается присвоить себе любое российское достижение и немедленно использовать его для усиления своего «геополитического влияния». А все граждане РФ становятся тем самым заложниками пропагандистских кампаний: когда мы пытаемся сделать здесь что-то хорошее, внутри страны и за ее пределами это считывается лишь как очередная операция гибридной войны.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

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